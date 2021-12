Con bloqueo de vías en la entrada de Rionegro, conductores de al menos 100 buses de este y otros municipios del Oriente cercano de Antioquia dieron inicio este 6 de diciembre al paro indefinido en protesta por Sistema de Transporte Integrado de Rionegro (SitiRio) implementado desde el 15 de noviembre.



La situación generó caos vial durante todo el día, a pesar de que se daba paso restringido por 10 minutos en lapsos de cada media hora.

En la mañana del segundo día también reportaron bloqueos al ingreso del municipio, en el sector Autolarte, en el que también participaron ciudadanos que se oponen al nuevo sistema.



Y es que de acuerdo con los opositores a SitiRío, el sistema está funcionando mal, ya que han sentido lentitud en las frecuencias, rutas que no cubren todo el municipio y falta de concertación con los transportadores.



Rolfi Alzate, representante del gremio de transportadores de Rionegro, aseguró que, aunque el paro será indefinido, esperan lograr una acuerdo en la mesa de diálogo que instalaron con la alcaldía municipal.



"En este momento la comunidad se ve perjudicada porque la ruta no pasa por donde es y les toca caminar más. En cuanto a nosotros, la afectación es económica, pues en algunos casos no alcanza para la canasta básica, para el pago del conductor, el mantenimiento del carro, las obligaciones con la empresa, entre otros gastos", expresó Alzate, quien pertenece a la empresa CooptranRionegro.



Lo que piden, agregó el vocero, es que les reintegren las rutas con las que venían trabajando antes de que se implementara el nuevo sistema.



En la noche del primer día de paro, representantes del paro se reunieron con el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, para buscar una salida al paro.



"Dialogamos, nos escuchamos y les propusimos suspender el paro mientras conocen el funcionamiento del sistema SitiRío, pero al momento no se llegó a ningún acuerdo. A los transportadores que no se identifican con este paro, los invitamos para que salgan a trabajar, pues se les brindarán todas las garantías para que puedan cumplir sus labores de manera tranquila", expresó el mandatario.



El alcalde resaltó que la mesa de diálogo contó con la presencia de la Procuraduría, Personería y la Policía como garantes del cumplimiento de los derechos y deberes de ambas partes.

De otro lado, sobre las 10 de la mañana del martes 7 de diciembre se realizó una mesa de discusión con el concejo municipal, donde ciudadanos y conductores expresaron su inconformidad con el nuevo sistema.



"Pedimos la suspensión del sistema, hoy los usuarios están abocados a pagar doble pasaje, hoy la demora para llegar al destino es mucho mayor", expresó Rodrigo Agudelo, exconcejal de Rionegro.



Por su parte, John Fredy Alzate, otro de los transportadores que protestó, opinó, que para él las nuevas rutas no son malas, son perversas.



"Antes, los ingresos en las rutas que teníamos eran buenos, ahora no. Uno de los carros de nuestra propiedad trabajó tres días en una de las nuevas rutas produjo 141.000 pesos, que no cubren ni los gastos del carro. Así por el estilo son muchas de las otras rutas", dijo el transportador.



Sobre el sistema

De acuerdo con la alcaldía de Rionegro, el SitiRio, con su implementación, proyecta movilizar 15.811 pasajeros y está conformado por dos rutas principales 'Troncales' y 15 rutas alimentadoras y 4 directas, "con un aumento del 260% en movilización de usuarios y una disminución del 45% en trazados".



