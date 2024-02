Anuncian nuevo plantón en vía Medellín - Urabá por incumplimiento de acuerdos

El comité cívico del Occidente antioqueño anunció una nueva convocatoria para adelantar un plantón regional este jueves 22 de febrero en la autopista Mar 1 de la vía Medellín - Urabá, a la altura de Santa Fe de Antioquia.



Según explicaron los organizadores, la manifestación se debe a los presuntos incumplimientos de los acuerdos alcanzados hace menos de un mes con el Ministerio de Transporte, la ANI y Devimar para mejorar la movilidad en la zona y mitigar las afectaciones al gremio turístico.

A través de un comunicado, el comité indicó que algunos acuerdos convenidos en reuniones posteriores a la primera movilización "no han sido cumplidos", razón por la cual "se toma la decisión de salir nuevamente a las calles de la Autopista Mar 1 y hacer valer nuestro derecho a una libre movilidad".



Entre los puntos pactados que no se han desarrollado según lo acordado están la apertura del Puente Paso Real los fines de semana, el uso de terraplén en el río Tonusco en doble sentido y la regulación de vehículos de carga por la vía por parte del Ministerio de Transporte.

Paso provisional sobre el río Tonusco en vía Medellín - Urabá Foto: Policía Antioquia

Otro punto que no se cumple en su totalidad, según el comité, es un seguimiento al avance en las obras del puente sobre el río Tonusco, por lo menos, tres veces por semana con presencia de los representantes de la comunidad.



Durante la manifestación, la comunidad exigirá la reparación y puesta en funcionamiento del puente Paso Real según los estudios realizados, el funcionamiento de Terraplén en sentido bidireccional y el cumplimiento de los acuerdos del 29 de enero.



"Desde el Comité Cívico Regional solicitamos el terraplén bidireccional como alternativa urgente de movilidad para la temporada de Semana Santa, pero somos conscientes y tenemos el conocimiento de que el río Tonusco tiene crecientes con la suficiente capacidad para llevarse el terraplén existente y dejar a las regiones de Occidente y Urabá sin accesos viales y empeorar la gran crisis económica que actualmente se vive en ambas regiones", señalaron en el comunicado.

Así quedó el puente afectado en Santa Fe de Antioquia el pasado mes de noviembre. Foto: Gobernación de Antioquia

Si bien los estudios del puente Paso Real revelaron que sí se puede habilitar el paso vehicular, desde Devimar aseguraron que no se ha tomado esa medida debido a que debajo de él habita una comunidad que estaría en riesgo por caída material. La población, que negó a desalojar la zona de invasión, debe ser trasladada por la administración municipal.



El concesionario, además, aseguró que están avanzando en las labores de ampliación del terraplén para permitir el paso bidireccional los fines de semana para vehículos livianos y así evitar los pare y siga.



De igual manera, avanzan en la reparación del puente sobre el río Tonusco —que tuvo afectaciones por las fuertes lluvias en noviembre pasado— el cual esperan habilitarlo a mediados de mayo.



Finalmente, aseguraron desde Devimar que siempre han estado dispuestos a realizar recorridos con la comunidad cada vez que lo solicitan.



