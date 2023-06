Este jueves 8 de junio se realizó en Medellín la cuarta reunión de la Comisión departamental para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, en la cual se verifican los avances y riesgos a las elecciones regionales de octubre de este año.



En esta, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, junto al registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, alertaron sobre una injerencia de grupos armados ilegales en dichas elecciones.

“Manifestamos la necesaria protección dadas las amenazas que grupos al margen de la ley han hecho públicas frente a candidatos y frente a electores; eso debe ser una gran prioridad del Estado en su conjunto: la protección para que las elecciones puedan ser con la mayor cantidad de colombianos y antioqueños y con la absoluta libertad de los electores”, advirtió Gaviria.



Por su parte, el Registrado afirmó que Antioquia es un departamento priorizado por parte de la Policía Nacional y se espera que, con estas advertencias, de aquí a octubre su riesgo baje de alto a moderado.



“En el mapa de riesgo electoral tenemos municipios como El Bagre y otros municipios del Bajo Cauca antioqueño; estos están priorizados como alerta, lo que quiere decir que las Fuerzas Militares deben priorizar junto con el Gobierno Nacional tropa, apoyo e insumos a la Policía para que no se afecten las actividades electorales por violencia ni por constreñimiento electoral”, precisó Vega.



Especial atención sobre Cáceres, donde se presenta variación del 431 % en inscripción de ciudadanos para votar. UNIDOS con fuerza pública y organismos de investigación pondremos la lupa en este municipio y en los demás territorios donde tenemos reportes de riesgo electoral. pic.twitter.com/WetVo1Y0SB — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) June 9, 2023

En días próximos habrá una reunión entre los gobernadores del país con el Ministro de Defensa para prepara protocolos de atención ante estas denuncias.



Y es que precisamente, en días anteriores el mandatario departamental ha reiterado que las disidencias de las Farc han estado amedrentando para movilizarse a favor de la llamada Paz Total.



“Denunciamos públicamente que, a través de audios, las disidencias de las Farc están invitando a la población a movilizarse a favor de la Paz Total. Gravísimo proselitismo armado en el marco del proceso electoral. Cuando no hay seguridad, se afecta enormemente la democracia”, dijo Gaviria.



Referente a las amenazas para el proceso electoral, hizo referencia al comunicado enviado por el estado mayor de este grupo armado en el que advierten a candidatos que no estén a favor de este programa no ingresar a las zonas donde ellos tienen control territorial.



“No son bienvenidos. Serán devueltos de nuestros puntos de control”, advierten en el documento.



Asimismo, hacen un llamado a los candidatos rechazar los apoyos de partidos políticos, congresistas y candidatos que “estén apoyados por la doctrina paramilitar”.



Por su parte, Aura Sánchez, coordinadora regional de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó que, desde el inicio del calendario electoral, hasta la fecha, la entidad ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia emitida por grupos armados ilegales.



“No solo con acciones armadas, si no también de amedrantamientos dirigidos hacia la sociedad civil y hacia los líderes sociales políticos y comunales. Hemos encontrado un aumento del 27,8 % con respecto al 2019, especialmente en zonas como el valle de Aburrá y el Oriente”, afirmó Sánchez.

Asimismo, agregó que no hay excepción en subregiones como el Bajo Cauca, Norte y el Urabá antioqueño.



Para la MOE, las autoridades aún están a tiempo para establecer un plan de prevención y acción para esta oleada de violencia, debido a que, del 29 de junio al 29 de julio es el proceso de inscripción de candidatos y candidatas.



“La presencia y acción de estos grupos armados ilegales puede contribuir a que las personas no se postulen o a que, una vez postuladas, haya amenazas o actos de violencia frente a ellos”, expresó la vocera de la MOE para Antioquia.

Otros delitos



El Registrador Vega también manifestó que en el departamento hay alerta por posible trashumancia electoral y hay municipios priorizados para revisar este tema.



“Hemos sentado unas alertas tempranas desde el punto de vista de trashumancia, en la que tanto inteligencia de la Policía, como de la Fiscalía entran a determinar si es inscripción irregular de cédulas en los municipios de Cáceres, Belmira, Bello, Armenia, Barbosa y Ebéjico”, precisó Vega.



En Cáceres, en comparación con 2019, el incremento es del 431 %, Belmira, 174%; Bello, 129 %, Armenia 107 %, Barbosa 105 % y Ebéjico, 102 %.



“Estos municipios serán priorizados para revisar por parte de los organismos de inteligencia si se trata de un comportamiento normal de inscripción de cédulas o traslado de puestos o requiere alguna investigación de índole penal”, expresó Vega.

Cifras para las próximas elecciones

Votaciones en Medellín Foto: Jaiver Nieto

Cifras para las próximas elecciones

El Registrador Nacional indicó que Antioquia es el segundo departamento con mayor potencial electoral del país y que, para las próximas elecciones, habrá más puestos de votación.



Explicó Vega que en suelo antioqueño están dispuestos 1.203 puestos de votación: 518 rurales y 685 urbanos, lo que corresponde a 50 puestos adicionales en comparación con las elecciones del 2022.



En Medellín por su parte estarán dispuestos 239 puestos, es decir, 16 puestos más que el año pasado.



La meta y el reto que tienen las autoridades es que no se tengan que mover puestos de votación debido a las amenazas que han identificado por parte de los grupos armados ilegales para las próximas elecciones regionales.



