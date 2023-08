"Coalición Democrática Por Antioquia". Así fue denominada la nueva alianza política entre Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón en la carrera por alcanzar la gobernación de Antioquia en las próximas elecciones regionales de octubre.



Los dos candidatos —del partido Liberal y Centro Democrático, respectivamente— anunciaron este lunes, 28 de agosto, un acuerdo programático y la definición de un mecanismo para definir un único aspirante en la carrera electoral que se define el 29 de octubre.

El candidato de la naciente coalición se definirá a través de dos encuestas, cada una por separado, realizadas por las empresas Invamer y Pronósticos. Los resultados se conocerán en un acto público, el próximo 7 de septiembre, en el que se anunciará al ganador.



El memorando del acuerdo tiene compromisarios de ambos partidos que velaran por el cumplimiento de los puntos. Rendón presentó a Fabio Valencia Cossio, José Obdulio Gaviria y Esteban Ramos por parte del Centro Democrático, mientras que Prieto anunció de su lado a Martha Cecilia Ramírez, Héctor Londoño, Luis Carlos Ochoa, Julián Peinado y Óscar de Jesús Marín.

Hoy se da una alianza entre @andresjrendonc y @eugenioprietos la cual liderará la protección de nuestra Antioquia del populismo.

De esta manera, la coalición tendrá un solo programa de gobierno que reunirá los principales elementos de los dos documentos inscritos ante la Registraduría. Los candidatos elegirán a un representante para esta labor que estará respaldada por el ex ministro de Cultura y ex rector de Eafit Juan Luis Mejía.



Un punto importante del acuerdo es que el candidato único que resulte ganador deberá respaldar y apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín.



"Nosotros hemos procurado que esto tome lugar desde el año pasado. Nos complace entregarle a Antioquia una noticia muy positiva, una noticia que habla de aglutinar los esfuerzos políticos que nosotros y los equipos que nos han acompañado se integren en una sola candidatura con unos antecedentes programáticos importantes", dijo Rendón.



Por su parte, Prieto expresó que "no fue tan complejo integrar los temas del programa de gobierno" y señaló que no habrá mayores diferencias "porque se ha mantenido la conversación y el diálogo desde el año pasado".



