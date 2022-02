En una ambulancia, que aparentemente transportaba a un paciente con covid-19, fueron hallados 120 kilos de base de coca.



El hecho sucedió en el municipio de La Pintada, en el Suroeste antioqueño y está siendo investigado.



De acuerdo con expresó el secretario de Seguridad de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño, secretario de Seguridad y Justicia departamental, cinco personas que procedían del sur del país, se movilizaban en una ambulancia, “con insignias falsas y que no correspondían a una entidad prestadora de salud”.



A su paso, la ambulancia fue abordada en un puesto de control de la Policía Nacional y fue inspeccionada. La sospecha se dio porque el conductor no supo responder a qué clínica llevaba al supuesto paciente.



“Verificando al paciente este no reunía las características para el traslado”, comentó el mayor general Juan Alberto Libreros Morales, director de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional.



Tras la sospecha e inspección se hallaron los kilos de cocaína, muchos de ellos en la parte interior de la camilla.



En la vía la Pintada - santa barbara la policía @TransitoPolicia observan una Ambulancia que no cumplía los requisitos para la misma, al realizar la inspección incautan 120 kilos de base de coca. Los ocupantes fueron dejados a disposición de las autoridades.@Policiantioquia pic.twitter.com/aNZFd7HcWa — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 3, 2022

Frente a esta situación, Luis Fernando Suárez, secretario Seres de Seguridad Humana de la Gobernación de Antioquia, dijo en esta mañana del jueves que se trató de un delito en contra del Derecho Internacional Humanitario.



“Se llama perfidia y es utilizar vehículos de la misión médica con fines delincuenciales. Uno de los delincuentes manifestaba ser covid y era falso y los emblemas eran falsos. Estos bandidos no tienen límites y recurren todas las formas para transportar estupefacientes hacia el departamento de Antioquia”, explicó Suárez.



Las cinco personas fueron puestas a órdenes de la Fiscalía y se encuentran en centro carcelario en el municipio de Santa Bárbara, también en el Suroeste antioqueño.



