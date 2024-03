Estudiantes salen a paro porque desde el año pasado esperan designación de docente

A paro indefinido salieron los estudiantes de la Institución Educativa Urbana San José, sede I.E R Fátima, en el municipio de Ebéjico, Antioquia, ante la falta de un docente que no ha sido reemplazado desde agosto de 2023.

Andrea Sánchez Arboleda, personera de la institución educativa, ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio, contó que desde el año pasado se quedaron sin quien dicte las cátedras de ciencias naturales, ética y tecnología, por lo que está atrasados en conocimientos.

“Estamos súper atrasados, más que todo nosotros que nos tenemos que preparar para las pruebas Icfes y no contamos con el conocimiento básico que se debe tener acá en 11. Estamos graves ahí, a veces nos toca salir temprano”, dijo joven.



La explicación que les han entregado es que el docente faltante está siendo incapacitada por días y no por semanas.



Susana Correa, madre de uno de los alumnos, contó que el caso fue puesto en conocimiento de la Alcaldía de donde enviaron la solicitud a la Secretaría de Educación departamental, pero no han recibido una respuesta satisfactoria.

Institución Educativa Urbana San José, sede I.E R Fátima, Ebéjico Foto: Cortesía

Consultada la Secretaría de Educación sobre lo que sucede en la sede educativa de Ebéjico y Adrián Castro Alzate, subsecretario administrativo, precisó que muchas veces las incapacidades no son reportadas a tiempo por lo que la designación del docente se dificulta.



“Cuando ya vamos a tomar decisiones, ya se ha vencido el mes para poder nombrar un docente que esté ahí mientras la incapacidad de la docente titular. Es importante resaltar que el departamento de Antioquia se pueden presentar aproximadamente 300 incapacidades por diferentes tipos de enfermedades o problemas de salud”, acotó el subsecretario.



Agregó Castro que se estudia la posibilidad de hacer uso de una figura llamada 'horas extras por déficit' donde, a través de ellas, se ha podido suplir con la necesidad de docentes faltantes.



Esta figura hace uso de los profesores presentes en la institución educativa para que reemplacen al compañeros que no se encuentra.



