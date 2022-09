¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Volverán? Estas son algunas de las preguntas que todos los días retumban en la cabeza de los familiares de Ramón Emilio López Suárez, Jesús Emilio Mazo Arango y Andrés Camilo Peláez Yepes desde que desaparecieron.



A López y a Mazo se les perdió el rastro el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Cañasgordas, Occidente antioqueño, horas después de haber salido del casco urbano hacia el Alto del Águila para hacer un recorrido que tres días después realizaría un grupo de caminantes llegados de Medellín.

Tania López, hija de don Ramón, cuenta que su padre salió del parque Los Libertadores, por los lados de la vereda Macanal y, junto a su compadre se reportó a la 1:00 de la tarde para decir que estaban cerca de su objetivo, pero media hora después el celular ya estaba apagado.



En labores de búsqueda, unos lugareños encontraron lo que sería el cordón de la sudadera que su padre llevaba puesta y algunas bolsas de dulces, que dice ella, parecieran una señal de su paso por la zona. La Defensa Civil, que llegó días después a apoyar la búsqueda, encontró algunos árboles marcados con las siglas de las AGC y huellas de botas militares.



“Uno no cree que la vida le cambie así, de la noche a la mañana. Yo un día me acosté normal y al otro día ya, me cambió todo, absolutamente todo, ya uno vive con incertidumbre todos los días, no hay un día en que uno se levante tranquilo, sino que uno es como pensando en eso: ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Será que van a volver? Es muy difícil, la verdad. Ya uno no puede ser el mismo de antes”, dice la joven y agrega que las autoridades los han dejado solos.

Ramón Emilio López Suárez y Jesús Emilio Mazo Arango, desaparecidos en Cañasgordas Foto: Cortesía

Ese cambio de realidad también lo vive doña Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, ingeniero forestal de 26 años, desaparecido en la madrugada del pasado 4 de abril en San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, después de haber salido a buscar comida y nunca regresar al hotel donde se estaba hospedando.



Este joven de sonrisa constante, cabello y barba corta, laboraba desde enero con la empresa WSP Consorcio Energía Colombia, contratista de EPM y se recorría los municipios de influencia del megaproyecto Hidroituango para trabajar con las comunidades.



Una de las últimas imágenes que se tienen de él, cuenta su madre, fue captada por una cámara de seguridad de un establecimiento de comercio, ubicado a una cuadra del parque, cuando pasa caminando con las manos atrás. “Él nunca anda con las manos atrás y ese día tenía las manos atrás, lo que me parece demasiado curioso”.



El mismo día en que se le perdió el rastro a Andrés Camilo, miembros de la empresa para la que trabajaba, después de dialogar con habitantes del municipio, denuncia doña Claudia, decidieron sacar sus pertenencias del hotel. “¿Ellos ya sabían que Andrés Camilo no iba a volver? ¿Qué información le dio la gente o qué averiguaron cuando fueron a mirar qué había pasado con él? Algo les contaron para tomar la decisión de recoger las cosas”, se cuestiona.

Andrés Camilo Peláez, ingeniero desaparecido. Foto: Cortesía ciudadanía

Y agrega: “Es muy triste porque uno joven de 26 años, con una vida por delante, con sueños y proyectos por construir y hacer realidad, desaparece en San Andrés de Cuerquia, en área de influencia de Hidroituango donde él se desempeñaba como ingeniero forestal, donde hacía su trabajo con las Juntas de Acción Comunal, donde estuvo vinculado siempre con la gente del campo y ningún lugareños nos da una sola información”.



Por el hallazgo de Andrés Camilo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.

El departamento de Antioquia, según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), tiene 12.490 víctimas de desaparición forzadas, hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos de quienes no se volvió a saber en el marco del conflicto armado.



Para el caso de Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) de Medicina Legal, en Antioquia, entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de julio de este año, 22.995 personas han sido reportadas como desaparecidos bajo cualquier modalidad, donde 14.426 continúan con paradero desconocido.



En el mismo sistema, entre enero y julio de 2022, se han reportado 765 personas desaparecidas, de las cuales 200 aparecieron con vida, 29 fueron halladas muertos y 536 continúan desaparecidas.

Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No violencia de Antioquia, explica que estas cifras tienen gran incidencia con lo vivido durante el conflicto armado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) y las extintas Farc, aunque en el departamento persiste un contexto de conflicto y hay grupos al margen de la ley que usan este flagelo como método de guerra.



“Hoy en día tenemos al ‘Clan del Golfo’, Eln, disidencias de las Farc, cometiendo este delito en diferentes subregiones del departamento como mecanismo de guerra, pero también otras violencias asociadas al narcotráfico han producido un efecto frente al tema de la desaparición”, manifestó el secretario, y agregó que hay municipios y subregiones donde este delito sigue afectando a la población y hoy están en la mira de las autoridades.



Este es el caso del Bajo Cauca, Medellín, Urabá y Nordeste, “que en este momento nos generan preocupaciones”.

Sobre los casos de los tres hombres desaparecidos, dice Blanco, la Fiscalía avanza en varias hipótesis que no pueden ser reveladas.



“En los dos casos, lo que hemos hecho nosotros como Gobernación de Antioquia es brindar algunas herramientas que nos permitan avanzar con algunas tareas específicas”, recalcó el secretario.



Por la desaparición de Andrés Camilo enviaron a prisión a José Fernando Chavarría Ramírez, alias ‘Huevito’, presunto miembro de la banda ‘El Mesa’.

Estrategia de búsqueda

Como respuesta a este panorama, en el departamento se diseñó una estrategia de apoyo a la búsqueda de manera humanitaria y no judicial, conformada por 6 líneas estratégicas y una transversal. Toda ella se encuentra en proceso de implementación.



Algunas de sus líneas son: fortalecimiento de capacidades institucionales, estrategia interinstitucional para la intervención de cementerios, contribución a la justicia, atención y acompañamiento y apoyo a la difusión comunicacional.



Dentro de esta última, junto a Medicina Legal, se lanzó el pasado 30 de agosto la cartilla ‘Unidos por la Búsqueda’, documento estratégico que mes a mes se va alimentando con el listado de nombres de cuerpos identificados que reposan en las instalaciones forenses para lograr su entrega, al igual que fotografías de señas particulares de los cuerpos que aún están sin identificar.



En ese evento también fue presentada la línea 311 260 0409 a la que los antioqueños pueden llamar si conocen a algunas de las personas que están en cartilla, así como realizar denuncias sobre desaparición de algún familiar.



(Le puede interesar: Vacunas contra Covid-19 están a punto de perderse en Medellín, alertó Personería)



Es importante recordar que no hay que esperar 72 horas para informar a las autoridades sobre este flagelo, inmediatamente se tiene una sospecha, hay que hacerlo saber.



“Este tema de la desaparición es muy complejo porque lo que busca es que se pierda el rastro de las personas, que no haya información sobre la misma, de ahí el gran reto que implica avanzar en el esclarecimiento de la desaparición”, concluyó el secretario Blanco.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa