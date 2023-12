Agencia Nacional de Minería resumirá delegación en Antioquia a partir de 1 de enero

A pesar de las reiteradas peticiones que hicieron en los últimos días el gobernador Aníbal Gaviria y el mandatario entrante Andrés Julián Rendón, la Agencia Nacional de Minería informó este martes, 26 de diciembre, que resumirá las funciones de autoridad minera que fueron delegadas a la Gobernación de Antioquia a partir del próximo 1 de enero.



(Lo invitamos a leer: Los desiertos que deja la minería ilegal entre las montañas de Antioquia)



Según explicó la entidad, la decisión se fundamenta en la imposibilidad de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad nacional y en la necesidad de reenfocar la minería desde la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico de la ANM.

La entidad indicó que la delegación minera en la Gobernación de Antioquia existe desde la expedición del Código de Minas —en 2001— y desde entonces ha sido objeto de sucesivas prórrogas y modificaciones. Por ejemplo, en 2013 se delegó la tramitación y celebración de contratos de concesión y en 2020 la fiscalización, seguimiento y control de la minería.



(Le puede interesar: El crítico panorama que dejó al descubierto el paro minero en Antioquia)



"De acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 489 de 1998 y en la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-372 de 2002), la autoridad delegante puede reasumir la competencia en cualquier tiempo y existe un amplio margen de discrecionalidad del delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo", apuntó la ANM en un comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

La mina Buriticá de la empresa Zijin-Continental Gold es uno de los cuatro Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE) fiscalizados por la ANM. Foto: Ministerio Minas y Energía

Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. https://t.co/jIn26CTnVV — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023

A principios de este año, la entidad reasumió la fiscalización, seguimiento y control de los cuatro Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE) ubicados en Antioquia: La Quebradona (Jericó), Zijín Continental Gold (Buriticá), Gramalote (San Roque) y Mineros Aluviales (El Bagre).



El objetivo de la ANM es llevar al departamento la nueva visión de minería a través de los planes y programas aprobados por la entidad para los próximos años.



"Reasumir las funciones delegadas en la Gobernación de Antioquia busca irrigar en el territorio nacional la nueva visión de la minería del actual gobierno, conservar un enfoque único en las diferentes entidades territoriales y llevar integralmente la oferta interinstitucional del Estado a un departamento afectado por graves problemas de informalidad, ilegalidad y criminalidad, así como manifiestas expresiones de conflictividad social-ambiental alrededor de esta actividad económica", enfatizó la ANM.



(Además: Así está el panorama de los 'elefantes blancos' que halló la Contraloría en Antioquia)



Una de las razones que conllevó a la decisión se fundamenta en un informe elaborado por las vicepresidencias de Fiscalización, Seguimiento y Control, y Contratación y Titulación en el que se evidenció que en los últimos dos años hubo casos en los que no se adoptaron los parámetros de la ANM en las funciones delegadas.



Por esta razón, las dependencias recomendaron a la presidencia de la ANM no prorrogar el convenio interadministrativo con el cual se mantenía la delegación de funciones.



"La Agencia reconoce el importante trabajo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, especialmente por su presencia territorial, en casos como la caracterización de las Unidades de Producción Minera en el Bajo Cauca y Buriticá", puntualizó la entidad en un comunicado.

La @ANMColombia notificó a @GobAntioquia que no prorrogará la delegación minera con el presunto argumento jurídico del carácter permanente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación, que vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días. pic.twitter.com/mskqGy1EAp — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 26, 2023

La posición del gobernador

A través de su cuenta en X, el gobernador Gaviria se pronunció sobre la decisión de la ANM. "Rechazamos esta decisión y su motivación que vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días", apuntó el mandatario.



Previamente, en la mañana de este martes, el gobernador se refirió al tema, antes de conocerse la decisión de la ANM, en una rueda de prensa.



(Lea también: 'No recibí respuesta a peticiones de Antioquia': Andrés Julián tras reunión con Petro)



"Me sostengo en los argumentos que he expresado ante el país. Primero, contra el centralismo y por la descentralización y la autonomía territorial. En segundo lugar, en contra de las decisiones políticas, no basadas en argumentos técnicos, porque la delegación minera Antioquia la ha llevado con altura", dijo el mandatario.



Según Gaviria, los indicadores mineros son mejores en la delegación minera de Antioquia que en los otros territorios que se manejan desde el Gobierno Nacional. "Sería absurdo que una decisión política, sin fundamentos en lo técnico y los resultados, cercene a Antioquia una delegación que ha venido ejerciendo con lujo de detalles", indicó el gobernador.

Fortalecimiento de la ANM en Antioquia

La Agencia Nacional de Minería explicó en el comunicado que su presencia en Antioquia será fortalecida a través de diferentes programas. El primero de ellos es el Punto de Atención Regional, en Medellín, que ejercerá seguimiento y control a los títulos mineros.



También abrirá en 2024 Puntos de Atención Local en Buriticá y El Bagre que se suman al creado este año en Caucasia, tras el paro minero que hubo en el Bajo Cauca antioqueño en marzo pasado.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Además, los términos dentro de las actuaciones administrativas para el seguimiento y control minero serán suspendidos por tres meses con el fin de preparar el adecuado e integral ejercicio de las funciones reasumidas. Mientras que la contratación y titulación minera no será interrumpida y el Sistema Integral de Gestión Minera seguirá en funcionamiento para la radicación de propuesta de concesión.



Finalmente, la ANM invitó al mandatario entrante Andrés Julián Rendón a suscribir un convenio, a través de la secretaría de Minas, para continuar trabajando en programas de formalización, capacitación, fomento y asistencia técnica a pequeños y medianos mineros.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com