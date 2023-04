En la parte de atrás de la casa de su finca y con aparentes picaduras de abejas, fue encontrado el cuerpo sin vida de una adulta mayor en el municipio de El Santuario, Antioquia.

La mujer, identificada como Ana Delia Ramírez Duque, de 72 años, según reportes preliminares, había salido hacia su finca en la vereda Valle Luna y no regresó.



“Ella salió de la casa que tenemos en El Santuario a las 10 de la mañana para la finca que queda en la vereda Valle Luna, pero no se volvió a comunicar con nosotros y no regresó a la casa como habitualmente lo hacía”, manifestó un familiar a DiariOriente.



La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal (Ubic) del municipio y trasladado a la morgue.



Carolina Hoyos, secretaria General y Gobierno de El Santuario, indicó que aunque el cuerpo presentaba picaduras, no se puede determinar que estas fueron las responsables de su muerte.



“Aún no podemos determinar si fue o no por el ataque de las abejas porque tenemos que esperar el tema de la necropsia”, manifestó la funcionaria.



MEDELLÍN