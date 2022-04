Por consumir una gaseosa con pastillas con viagra, ocho adolescentes en Puerto Berrío, Antioquia, tuvieron que ser atendidos en Urgencias del hospital de dicho municipio del Magdalena Medio.

De acuerdo con Maira Murillo, profesional en Salud que estuvo al frente del caso, cinco hombres y tres mujeres entre los 14 y 15 años, estudiantes de la Institución Educativa Bomboná, ingresaron por una supuesta intoxicación al servicio de urgencias del Hospital Cesar Uribe Piedrahita.



“Los jóvenes aducen el consumo de una gaseosa 3 litros y una tableta de Sildenafil. Por miedo, dijeron lo que hicieron y fueron trasladados a urgencias. Fueron valorados por dos doctores, quienes determinaron que no había criterios de ingreso ni signos de intoxicación, por lo que fueron enviado de vuelta a la Institución”, contó la profesional.



Agregó Murillo que descartaron que se tratara de algún reto o algo similar y que los afectados indicaron que no sabían que la bebida tenía la medicina para tratar la disfunción eréctil. Ya las autoridades investigan quién le habría echado las pastillas a la gaseosa.



Mientras a algunos se les dio cita prioritaria por medicina general, en algunos de los adolescentes se encontraron otros riesgos, los cuales fueron tratados con sus respectivos padres de familia.



MEDELLÍN