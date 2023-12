Adjudican contrato del plan maestro para la segunda pista del aeropuerto de Rionegro

En la mañana de este miércoles, 13 de diciembre, la Aeronáutica Civil adjudicó el contrato para la actualización del plan maestro del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia) que permitirá analizar la viabilidad de construir una segunda pista y una segunda terminal en la región.



(Lo invitamos a leer: Planes de la Aerocivil para el futuro del aeropuerto José María Córdova de Rionegro)



La empresa seleccionada fue el Consorcio Aeropuerto Rionegro 30 —conformada por Aertec Ingeniería Sucursal Colombia (60 por ciento) y ESI Consulting S.A.S. (40 por ciento)— que tendrá 12 meses para entregar los estudios cuyo valor asciende a 10.509 millones de pesos.

Según explico el subdirector de la Aeronáutica Civil, coronel José Luis Avendaño, la demora en adelantar el proceso de contratación —que había sido anunciado desde hace un año— se dio por el trámite de las vigencias futuras con las que se financiaran los estudios.



(Le puede interesar: Universidad Nacional abrirá la Facultad de Ciencias de la Vida en el Oriente antioqueño)



"El plan maestro no solo pretende mostrar cómo se va a construir el aeropuerto, sino como financiarlo. Ese es el 'plus' que tiene el nuevo plan maestro. Será un insumo bastante importante para ver cómo vamos a materializar el aeropuerto, buscando mecanismos de financiación, como APP, IP, banca multilateral o financiación del Gobierno", indicó Avendaño.

Facebook Twitter Linkedin

El aeropuerto José María Córdova presta sus servicios a Medellín y el Valle de Aburrá. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

El funcionario precisó que aún no hay una fecha establecida para el inicio de labores de la construcción de la segunda pista y segunda terminal, obra que fue calificada de 'megaproyecto'. "Superaría el billón de pesos", agregó el subdirector.



Al mismo tiempo se conoció que el establecimiento público Olaya Herrera presentó las opciones de desarrollo que tiene el transporte aéreo en Antioquia con el funcionamiento a plena capacidad del aeropuerto José María Córdova y un eventual traslado del aeropuerto Olaya Herrera.



"Nos estamos adelantando en dónde podemos desarrollar infraestructura aeroportuaria cercana a la ciudad que no vaya a colapsar la conectividad que hoy tenemos con el funcionamiento de los dos aeropuertos", explicó Jesús Sánchez, gerente del Olaya Herrera.



En ese sentido, la entidad entregó a la Aerocivil la información de los lugares donde se podría construir un nuevo terminal aéreo en caso de que se determine cerrar el Olaya Herrera en los próximos años.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Las dos opciones son el Valle de Ovejas, en San Pedro de los Milagros, y el Cañón del Cauca en Santa Fe de Antioquia. La primera alternativa permitiría construir un pequeño aeródromo con posibilidad de expansión, aunque allí no hay buena conectividad terrestre, mientras que la segunda tiene buenas vías, pero solo se podría desarrollar una pista de 1.800 metros.



"Hay que esperar qué nos arroja la consultoría del José María Córdova, sobre todo en lo financiero, porque los costos de la segunda pista determinan el alcance", agregó Sánchez.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com