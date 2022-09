La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la Unión Sindical de Directivos Docentes (Usdidea) y la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín (Asdem) anunciaron este viernes un cese de actividades por 24 horas del magisterio en Antioquia.

El paro se convocó por las deficiencias en la prestación del servicio de salud de los profesores en los 125 municipios del departamento, por parte de la Unión Temporal Redvital.



Esa entidad se encarga de la atención en salud de los los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los departamentos de Antioquia y Chocó.



En diálogo con EL TIEMPO, Albeiro Victoria Cuesta, presidente de Adida, explicó las razones que llevaron al cese de actividades.

'No hay agenda'

Albeiro Victoria Cuesta, presidente de Adida. Foto: Adida

El directivo señaló que hay cuatro puntos fundamentales que desde hace dos años vienen trabajando en mesas de diálogo y en los que, hasta el momento, no han recibido mejorías.



"El acceso al servicio de medicina general tarda de 15 a 20 días. Incluso, en ocasiones no hay agenda, pero el tiempo que está estipulado es de 48 horas. Hay personas que están esperando cirugías de alta complejidad por más de un año, cuando se deberían realizar en 30 días, según el contrato", denunció Victoria.



Y agregó que las citas con especialistas puede demorar de dos a tres meses en ser agendadas. Y, en cuanto a la entrega de medicamentos, señaló que también es "complejo porque de tres que se ordenan solo entregan dos".

"Quienes tienen cómo pagar un servicio particular lo están haciendo", puntualizó el presidente del sindicato.



La situación es delicada, sobre todo, para los maestros de los municipios con menor capacidad de atención en salud. El directivo indicó que en Medellín hay mejor condiciones pero que la problemática se presenta en todo el departamento.



Para el directivo, la responsabilidad no es solo del contratista. "Para nosotros, la Fiduprevisora (que se encarga de administrar los recursos) tiene el 50 por ciento de responsabilidad en este tema. Esa entidad no pudo asistir a las mesas que organizó la Gobernación de Antioquia", expresó.



De hecho, señaló que los prestadores de salud manifiestan que esa entidad no paga lo servicios a tiempo.



Se espera que más de 30 mil maestros de Antioquia participen en el paro. Victoria confirmó que el cese de actividades será solo por 24 horas y que esperan encontrar una pronta solución a la problemática en las mesas que se han realizado con las diferentes entidades involucradas.



"Haremos un monitoreo de la situación. Según como avancen las mesas durante estos 15 días tomaremos una nueva decisión", concluyó.



