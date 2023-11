Inundaciones en Vigía del Fuerte, Antioquia: 1.300 personas damnificadas

Con el agua en cintura se encuentran los habitantes de más de cinco comunidades de Vigía del Fuerte, en el Urabá antioqueño, damnificadas por la creciente de los ríos Murrí y Arquía.

La más afectada, cuenta el alcalde Félix Neftelio Santos Pestaña, es la asentada en en el corregimiento Playa Murrí, ubicado a una hora del casco urbano. En este lugar, el río Murrí, desde el pasado miércoles, ya se llevó más de 30 viviendas y amenaza la estabilidad de otras.



“Hay más de 1300 personas damnificadas por el río Murrí, pero el punto más crítico es la Playa, un corregimiento que viene padeciendo la erosión del río desde el año 2018”, cuenta el alcalde.



Este lugar, el hogar de 145 familias, debe ser reubicado, pero su proceso, que está a cargo del Gobierno Nacional, aun no empieza. “Estaba estipulada para noviembre y estamos a 18 y no inicia”, agrega el mandatario.



Manuel Wilson Mosquera Perea, habitante de la comunidad Puerto Medellín, ubicada sobre el río Arquía, contó que el río viene afectando a la comunidad desde el 15 de noviembre, dañando las parcelas y los cultivos de pancoger.

Vigía del Fuerte, Antioquia Foto: Aníbal Gaviria

“Al igual que Puerto Medellín está Puerto Palacio, Vidrí, Vegaez, Belén e Isleta, nuestras comunidades que pertenecemos a Vigía del Fuerte, con más de 350 familias afectadas”, acotó.



Aunque la emergencia le fue reportada al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) desde la madrugada de este sábado, 18 de noviembre, hasta el momento no han recibido las ayudas que necesitan.



“Yo le he pedido al Dagran que me ayude con láminas de zinc, clavos, gasolina y plástico, para que la gente tenga donde dormir. Y al Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ayúdenos con lo que el departamento no puede”, concluyó Santos.



Desde el Dagran han explicado que el corregimiento presenta un proceso de erosión lateral asociado al río Murrí que, cuando se presentan precipitaciones en la parte alta de la cuenca, esta baja con fuerza, continuando con el proceso de erosión.



