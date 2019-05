Antienvejecimiento, a un debate de ser aprobada

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, agradeció a los diputados los dos debates a los cuales fue sometido y aprobado su polémico proyecto de Ordenanza sobre el antienvejecimiento.



Por medio de este proyecto de Ordenanza, y acudiendo a figuras bíblicas, Pérez busca implementar distintas estrategias para mejorar la calidad de vida de los habitantes paisas.

No obstante generó burlas y críticas por cuanto en la exposición de los considerando, empleó argumentos bíblicos como que “según la historia bíblica, Noé vivió cerca de 950 años, murió 350 años después del diluvio. Matusalén murió a los 969 años de edad. Y Adán vivió 930 años. Jared vivió 963 años. Ha sido un secreto y un deseo esquivo cómo extender la vida. El secreto de la longevidad suele ser, en la literatura y otras obras de ficción, un hechizo proporcionado por algún artificio o pócima”.



“Esa Ordenanza ha convertido a la Asamblea de Antioquia en el primer cuerpo legislativo del mundo en abordar estos temas que defienden la vida y amplían la visión al respecto”, dijo el mandatario.



Recordó que este tema no es en ningún momento un debate de tipo religioso y los invitó a abrir ese camino y dejar así visiones a largo plazo sobre el particular. Agregó que “esto es asunto de salud pública y mejor calidad de vida por donde le mire”.

El tercer debate a este proyecto de Ordenanza se dará en las sesiones ordinarias que se iniciarán el próximo primero de junio.



El reconocimiento fue hecho por el mandatario ayer en la sesión de clausura de las sesiones extras de la Asamblea Departamental.



Además, destacó en su intervención el trabajo intenso que adelantaron los diputados en estos pocos días sobre proyectos de Ordenanza que tienen gran impacto para la comunidad como lo referente al volcán de lodo de Arboletes, el cual se convertirá en un parque de 100.000 metros cuadrados.



MEDELLÍN