ANLA traslada a Fiscalía caso de desnutrición de babillas en Antioquia

Especímenes sin alimentación desde hace varios meses, instalaciones con daños estructurales, precario estado sanitario y piletas sin agua requerida.



Estas fueron algunas de las irregularidades que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) encontró en el zoocriadero de la sociedad Chamusa S.A., que había recibido autorización para la cría, con fines comerciales, de dos especies de babillas.

Por lo anterior, la ANLA por primera vez trasladó a la Fiscalía este hallazgo con incidencia penal en aplicación de la ley 1774 de 2016 -que entre otras cosas reconoce a los animales como seres sintientes-.



En el lugar, ubicado en la vereda El Caney de Santa Rosa de Osos (Norte de Antioquia), el equipo técnico de la ANLA en su visita de seguimiento "encontró que los especímenes animales de nombre babilla (Caimán Cocudilus fuscus) y caimán del Magdalena (Crocudylus Acutus) mostraban comportamientos letárgicos, inactivos, sin respuesta a los estímulos de la cercanía de las personas y cambios en su actitud postural".

De igual forma, el informe detalló que la talla de los individuos tampoco es la indicada y presentan atrofia muscular y carencia de tejido adiposo lo que les permite inferir un avanzado estado de desnutrición.



"En la licencia ambiental, fue otorgada por Corantioquia en noviembre de 2006 y en los conceptos técnicos emitidos por la misma corporación en octubre de 2009 se evidenció la marcación de 600 parentales conformados por 450 hembras y 150 machos", explicó la autoridad ambiental.



Pese a esto, en la visita hecha por la ANLA el pasado 12 de julio, no hubo manera de realizar verificaciones pues no encontraron libros de registro y tampoco encontraron personal a cargo de la empresa.



Todo lo encontrado por la entidad da a entender que el zoocriadero no ha cumplido con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en varias de sus obligaciones "y, peor aún, y posiblemente ha incurrido en los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, por lo que el hecho se da traslado a Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos – temática ambiental".



Esta decisión, agregó la ANLA, se realizó con base en el artículo 2º del decreto 3573 de 2011, según la cual esta autoridad es la encargada de que los proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, cumplan con la normativa ambiental.



