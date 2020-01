Anla aprueba inicio de estudio ambiental de proyecto minero en Jericó

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de minería de cobre Quebradona, a pocos kilómetros del río Cauca en Jericó, municipio del suroeste antioqueño, recibió por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) un auto administrativo "que da inicio formal a la evaluación ambiental que debe hacer la entidad para determinar la viabilidad o no de dicho proyecto", indicó la empresa minera AngloGold Ashanti.

La emisión del documento este lunes, 27 de enero, por parte de la autoridad ambiental significa que la empresa AngloGold Ashanti, gestora del proyecto, entregó los documentos y los requerimientos establecidos para avanzar en la evaluación del mismo.

"La elaboración del EIA presentado por AngloGold fue fruto de un proceso riguroso que incluyó más de 14 años de estudios sobre las características sociales, económicas y ambientales de Jericó, en el que 27 consultoras expertas en geología, hidrología, ecología, entre otras especialidades participaron con exhaustivos análisis", indicó AngloGold Ashanti a través de comunicado de prensa.



Vale recordar que el 10 de diciembre de 2019, la Anla había encontrado fallas en el EIA entregado por la empresa minera, por lo tanto, había devuelto dicha solicitud. Los reparos tenían que ver con información y la ausencia de un certificado por parte del Ministerio del Interior.

En ese entonces, la autoridad ambiental consideró que no se entregó la documentación requerida para analizar la situación de captación de aguas, aprovechamiento forestal, y ocupaciones de cauces que tendría el proyecto.



Por lo tanto, la multinacional debió tramitar nuevamente el estudio de impacto ambiental y la solicitud para obtener el auto administrativo que le da luz verde al avance a otra etapa del proyecto, el cual hoy fue obtenido por parte de la Anla.



Lo que sigue en el proyecto es, precisamente, el proceso de evaluación que, de acuerdo con la multinacional y con los antecedentes de los trabajos en el proyecto, tomará el tiempo que la Anla disponga. A lo largo de este, es probable que la entidad requiera documentación adicional sobre el proyecto.

La polémica en torno a la minería en Jericó

La construcción de la mina de cobre tiene divididos a los 12.000 habitantes de este municipio antioqueño.



El proyecto minero ha generado un cruce ideológico entre defensores y opositores de la explotación del subsuelo. La división es clara. La encuesta de Brújula Minera realizada en Jericó por el Centro Nacional de Consultoría en diciembre de 2018, donde indicó que el 68 por ciento de los encuestados no conoce sobre Quebradona (31 por ciento sí lo conoce) y el 26 por ciento tiene una imagen desfavorable de esta mina (el 43 por ciento tiene una imagen favorable).



Lo que sí tienen en común ambos lados, es que reconocen que en Colombia no hay un ejemplo de minería bien hecha en el que se puedan basar. La diferencia es que mientras unos confían en que Quebradona puede ser el primero, otros no quieren arriesgarse y prefieren que el municipio siga con su vocación agrícola y ecoturística.

