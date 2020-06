Gaviria solicitará a la Corte Suprema nulidad de su orden de captura

El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, manifestó que solicitará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la med ida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía por el caso que está siendo investigado sobre el contrato de la vía Troncal de La Paz.



De acuerdo con Gaviria, no apelará esta decisión ante la Fiscalía porque "está demostrado que no tiene todas las garantías del caso". Además de que recordó que el mismo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reiteró que la medida de aseguramiento se utiliza sólo en los casos que así lo ameriten urgente, de modo que considera que "se está contradiciendo".



"La decisión del fiscal general denota un interés mayor en los titulares de prensa. Mientras la impunidad del país es del 94 por ciento, y enfrenta demandas por 2 billones de pesos por detenciones arbitrarias y demandas en curso por pretensiones que ascienden a 60 billones de pesos", expresó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales en la mañana de este lunes.

Los hechos que dan origen a este proceso son del año 2005 y se refieren al contrato que celebró la Gobernación de Antioquia, sobre el cual la Fiscalía hace varios cuestionamientos: que el anticipo sería del 29 por ciento cuando los pliegos decían que del 25, que el pago de este se hizo sin la aprobación de las pólizas otorgadas por el contratista, que el contrato se haya adicionado para conectar a los municipios de Zaragoza y El Bagre con la troncal de La Paz y que con estos dineros adelantados el contratista haya comprado maquinaria.



Gaviria repasó uno a uno los puntos que expuso la Fiscalía en un comunicado a la opinión pública. En primer lugar, señaló que "la troncal de La Paz se necesitaba, se hizo dentro de los plazos previstos, dentro de los presupuestos, no tiene ningún reparo técnico, fue recibida por la comunidad, está prestando un enorme servicio y es la obra más importante que se ha hecho en la historia reciente de esa subregión. No tuvo sobrecostos ni se perdió ni un peso en ella. Los equipos técnicos encargados del proceso, hicieron un proceso riguroso en todo su desarrollo y ejecución".

TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA. La Troncal de la Paz, incluyendo el puente de LA LIBERTAD, en El Bagre, es la obra más importante de la historia reciente del Bajo Cauca. Se ejecutó dentro de plazos y presupuestos previstos. No tiene ningún reparo técnico. ¡ES ORGULLO DE LA REGIÓN! pic.twitter.com/go2XnpQllC — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) June 8, 2020

Al respecto del primer reparo, Gaviria explicó que el hecho de que en el contrato se pacte a pagar un anticipo superior en un cuatro por ciento a lo dicho en los pliegos no es delito, ni es irregular, "pues en el documento se pueden hacer modificaciones no sustanciales a lo dicho en los pliegos".



Además, agregó que el contrato siempre tuvo las pólizas y estas fueron aprobadas, como consta en el acta de inicio. El contratista cumplió el contrato y la gobernación no tuvo que acudir a la ejecución de pólizas. "Además, el gobernador de Antioquia no tiene dentro de sus funciones aprobar pólizas", precisó.



Otra de las aclaraciones fue al respecto del presupuesto, punto en el que expuso que la ley señala que en los contratos se puede adicionar hasta en un 50 por ciento y las adiciones realizadas no superaron nunca este porcentaje. Con las dos adiciones se logró conectar a los municipios de El Bagre y Zaragoza, y estas fueron firmadas por la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia que tiene la competencia en este caso.

El gobernador también afirmó que es habitual que el contratista compre maquinaria con el anticipo de la obra, por lo que sostuvo que en esto no hay ninguna irregularidad y menos de carácter penal.



"El contratista amortizó el 100 por ciento del anticipo. La Fiscalía ha dicho que no hubo supervisión por mi parte, esta afirmación no es cierta".

"La decisión de la Fiscalía es muy dolorosa e indignante para mí, personal y familiarmente, y desde el punto de vista de institucionalidad en Antioquia genera una costosa e innecesaria inestabilidad en la atención hoy absolutamente necesaria en la pandemia y en la reactivación económica y social", afirmó el gobernador.Concluyó que, aunque desconoce las razones, hay otras detrás de esta decisión diferentes a las de carácter jurídico.

MEDELLÍN

EL TIEMPO