El próximo 30 de noviembre se vence el plazo que tiene Empresas Públicas de Medellín para poner en funcionamiento las dos primeras unidades de generación de energía en el proyecto Hidroituango.



(Lo invitamos a leer: Daniel Quintero pidió a la Contraloría reabrir proceso por Hidroituango)



De no hacerlo, la compañía se puede ver expuesta ha sanciones por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y, según algunos sectores de la opinión pública, las tarifas de los servicios públicos podrían incrementar.

Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó su preocupación por las modificaciones que ha tenido la fecha de entada en funcionamiento del proyecto.



"No tenemos la información suficiente para conocer si podrá ponerse en funcionamiento en noviembre", aseguró Gaviria este martes, 4 de octubre.



(Le puede interesar: "Hay órdenes de detener obras en unidades 3 y 4 de Hidroituango": Luis Peláez)



Para el mandatario departamental debería haber mayor rigurosidad en los anuncios que realiza el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Carillo, en lo que tiene que ver con el inicio de operaciones.



"La primera consideración que tiene que haber es que cuando se ponga a funcionar Hidroituango estén llenos todos los requisitos más fuertes, más exigentes, para que la empresa esté absolutamente segura, para quienes trabajan allí y para los habitantes que están aguas abajo del proyecto", señaló el mandatario.

¿Problemas de comunicación?

Facebook Twitter Linkedin

El megaproyecto promete generar el 17 por ciento de la energía del país. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De igual manera, Gaviria también se pronunció sobre las denuncias que realizó el fin de semana el diputado Luis Peláez, quien aseguró tener pruebas de que las obras en las unidades de generación 3 y 4 están pausadas por órdenes de la gerencia de EPM.



Al respecto, el gobernador aseguró que también han recibido información en ese sentido por parte de diferentes fuentes y agregó que: "A través de la Sociedad Hidroituango le hechos hecho el reclamo y la alerta pertinente A EPM, porque creemos que es muy grave y que puede llevar a un nuevo retraso en la puesta en funcionamiento de esas turbinas en el futuro".



(Además: Hidroituango: 'Es inverosímil pensar que la aseguradora pagaría toda la póliza')



Además, afirmó que, en muchos casos, la información que tiene la gobernación de Antioquia -dueña del 52 por ciento de la Sociedad Hidroituango- por parte de EPM es la misma que conoce la opinión pública.



"Por ello, en repetidas ocasiones hemos tenido que acudir a derechos de petición, a alertas y a solicitudes de información formales a través de la Sociedad Hidroituango. En algunos casos han sido respondidos, en la mayoría de ellos deforma deficiente y en algunos la respuesta ha sido el silencio", puntualizó Gaviria.

¿Hay incertidumbre en Hidroituango?

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El alcalde Quintero, por su parte, confirmó que el próximo viernes, 7 de octubre, visitá la hidroeléctrica para evaluar los avances de la obras. "Estamos a punto de poner en funcionamiento el proyecto. Allá haremos anuncios importantes. No es solo prenderlo, ya estamos en pruebas, necesitamos garantías de que va a funcionar perfectamente", aseveró el mandatario.



Sobre la denuncia de la suspensión en las obras, Quintero se pronunció: "En Hidroituango no hemos parado en lo absoluto. Al contrario, hemos acelerado, pero con responsabilidad, según lo que dicen los ingenieros y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Quintero, además, dijo que desde EPM no se dejaban presionar por la fecha. "Si hay que hacer una prueba más, se hace una prueba más", concluyó.



MEDELLÍN