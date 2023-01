Tras conocerse la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de prorrogar por seis meses más la medida de vigilancia especial sobre la EPS Savia Salud, diferentes voces políticas de Antioquia celebraron la medida que permite garantizar la prestación del servicio casi 1,7 millones de afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado.



Vale la pena recordar que la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y la caja de compensación Comfama son los socios de la EPS mixta. En ese sentido, tanto el alcalde Daniel Quintero como el gobernador Aníbal Gaviria se pronunciaron en las últimas horas sobre la decisión de la Supersalud.

“A mí me han pedido que capitalicemos a Savia, pero no podemos hacerlo porque, al estar en ese proceso de intervención, si le ponemos recursos públicos quedo expuesto a una investigación", comenzó por señalar Quintero.



Sin embargo, dijo que está dispuesto a trabar de la mano de los socios y el Gobierno Nacional para realizar un cambio estructura a la EPS. "No hay plata de la Alcaldía ni de la Gobernación que salven a Savia porque el modelo tiene un déficit. Hay que subirle la UPC a Savia y eso la salva, pero eso es una decisión nacional”, aseguró el alcalde.

El alcalde Quintero y el gobernador Gaviria han concordado en que se debe de subir el UPC de Savia Salud. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre el pronunciamiento del mandatario distrital, el gobernador Gaviria expresó que: "Me hubiera gustado ver al alcalde más activo en días anteriores, ad portas de una situación que no sabíamos cómo se iba a decidir. Desde la gobernación nos comprometimos a hablar con la ministra y todos los actores para evitar la liquidación de Savia".



A pesar de la pulla que Gaviria le lanzó al alcalde, concordó en que uno de los principales problemas de Savia es el desequilibrio en la Unidad Por Capitación que se le transfiere anualmente a la EPS por sus afiliados del régimen subsidiado.



Actualmente, esa diferencia está en 167.850 pesos por persona. "Esa es una necesidad en la equidad de la salud para las EPS del régimen subsidiado", comentó el gobernador.



Y sobre una eventual capitalización, Gaviria explicó que esa decisión está ligada a una futura reforma. "Hoy en día esa es una situación que tiene que mirarse con la óptica de cómo va a ser la reforma, porque si se se van a liquidar o acabar la EPS, a quién se le ocurre capitalizar a Savia Salud o a cualquiera, eso tiene que estar en la sincronización de la reforma", puntualizó.



Desde diferentes sectores políticos de Medellín y Antioquia se les ha pedido a la Alcaldía y Gobernación que capitalicen la EPS con el fin de garantizar su funcionamiento. En todo caso, desde Savia aseguraron que seguirán trabajando para garantizar la prestación del servicio de salud a sus afiliados.



