Aníbal Gaviria repetirá como gobernador de Antioquia

Aníbal Gaviria ajustará 12 años en los cargos más importantes de la región. Tras la gobernación de Antioquia del 2004 al 2007 y la alcaldía de Medellín en 2012 - 2015, Gaviria repetirá como gobernador de Antioquia para el próximo cuatrienio (2020 - 2023).

¿Por qué alguien haría esto? Gaviria responde: “porque me encanta servirle a los antioqueños. Los dos honores más grandes que he tenido han sido ser gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Pero desde la gobernación aspiro también a trabajar por Medellín, de forma armoniosa y en colaboración con el alcalde”.



Es administrador de Negocios de la Universidad Eafit (1988), luego adelantó estudios en la Escuela de Extensión de Harvard, en el John F. Kennedy School of Government y en la Universidad de Berkeley.



Según su perfil, es el actual presidente de la Asamblea de la alianza mundial de ciudades (Cities Alliance) promovida por el Banco Mundial y ONU – Hábitat. También es conferencista internacional sobre ciudades para la vida, urbanismo y desarrollo.

Antes de ser político y llegar a la alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia, trabajó en el sector privado en entidades como el Banco Ganadero, la Unión de Bananeros de Colombia (Unibán), la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) y el periódico El Mundo, en donde trabajó por cerca de 14 años, primero como Gerente y luego como Editor General.



Llegó a la política por su hermano, el exgobernador Guillermo Gaviria Correa, quien fue asesinado y quien en una carta le pidió a Aníbal recoger sus banderas.



Aunque cerró su mandato con una favorabilidad del 89 por ciento en las encuestas de opinión, todavía es cuestionado por su intención de vender la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), algo que para este nuevo mandato, aseguró que no lo hará.

En 2009 participó en la consulta del Partido Liberal a la Presidencia de la República pero quedó de segundo, así que acompañó la aspiración de Rafael Pardo como su fórmula vicepresidencial.



Posteriormente, ganó las elecciones para la alcaldía de Medellín en 2012 en el que sacó adelante ambiciosos proyectos como Parques del Río, el Puente de la Madre Laura, las Unidades de Vida Articulada (UVA) y el Jardín Circunvalar. Sin embargo, fue criticado por la venta de UNE y por la creación de las vicealcaldías.



En lo personal, está casado con Claudia Márquez, con quien tiene cuatro hijos: Emiliana, Guillermo, Adela e Ismael. Fue Emiliana, su hija mayor, una de las integrantes del Comité Promotor de Firmas que inscribió su segunda candidatura a la Gobernación ‘Es el momento de Antioquia’.



