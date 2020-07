‘Recibo con estupor la decisión de la Corte Suprema’: Aníbal Gaviria

En un comunicado dado a conocer en la noche de este miércoles, el suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, dijo que recibía con estupor la decisión de la Corte Suprema, en respuesta al fallo de la Sala de Juzgamiento en primera instancia que negó a dejar en libertad al líder seccional.



La decisión la tomaron los magistrados Ariel Augusto Torres y Jorge Emilio Caldas, de esa sala especial.



Este es el texto del comunicado que Aníbal Gaviria subió en sus redes:

1. Con estupor, como estoy seguro ha recibido Antioquia y el país que se ha pronunciado casi unánimemente en contra de la medida, he recibido la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de declarar “Impróspera” nuestra solicitud de revocar la medida de aseguramiento que me impuso la Fiscalía General de la Nación.

2. Sorprende que los dos magistrados de la Sala Especial de la CSJ no hayan atendido, ni los argumentos contundentes de la defensa, ni el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que nos daba la razón.



3. Agradezco los miles de mensajes de apoyo que he recibido de todos los rincones de Antioquia y de Colombia, así como de otros lugares del mundo, en el transcurso de esta detención arbitraria, y los que sigo recibiendo con motivo de esta nueva injusticia.



4. Esta medida inaudita me mantiene alejado de mi responsabilidad como Gobernador de Antioquia, lo cual, además de violentar mis derechos y los de los antioqueños, me produce un dolor adicional, pues me impide liderar los esfuerzos del departamento en la lucha contra el Covid-19, en el momento más crítico.



5. Envío al gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, al equipo de gobierno, al alcalde de Medellín, a los demás alcaldes y alcaldesas, y a todo el pueblo antioqueño mi voz de esperanza y fortaleza, para que continúen con el trabajo articulado. Unidos saldremos adelante.



6. El viernes 17 de julio a las 9:30 am, en rueda de prensa virtual, citada para ese efecto, daré las declaraciones pertinentes sobre la decisión de la Corte.



7. Mi voluntad y mi fe siguen intactas y pido a todos los que me acompañan perseverar en la confianza de que al final prosperarán la verdad y la justicia.



La Corte, en un comunicado conocido horas antes dijo que no prosperó la solicitud que pedía revocar la medida de aseguramiento que la Fiscalía impuso contra Gaviria, el pasado 5 de junio, detención que se cumple en su domicilio.



Para la Corte, la defensa de Gaviria no demostró que se le violara algún derecho o garantía. Tampoco "evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte al definir la situación jurídica del doctor Gaviria", dijo el alto tribunal.



