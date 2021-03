¿Cuáles son los líos que tiene con la justicia Aníbal Gaviria?

Con la detención de este miércoles por parte de la Fiscalía y llamado a juicio, es la segunda vez que al gobernador Aníbal Gaviria se le dicta una medida de aseguramiento por el lío judicial por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005.



El 5 de junio de 2020, la Fiscalía General confirmó que se emitió orden de captura contra el Gaviria, luego de escucharlo el 16 de abril, en indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por contratos durante su paso por la gobernación de Antioquia entre el 2004 y el 2007.



(En otras noticias: Por qué no hay salvavidas en el Tayrona, donde murió turista bogotano)

El 30 de junio, mediante un escrito presentado por la Procuraduría General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, el órgano de control apoyó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que presentó la defensa del gobernador, impuesta por la Fiscalía, pero no fue sino hasta el 16 de octubre que se ordenó su libertad, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín aceptó un hábeas corpus presentado por la defensa de Gaviria, por vencimiento de términos.



En su momento, Gaviria manifestó que su inocencia se terminaría compobando. “La decisión del Tribunal Superior de Medellín me permitirá, como siempre debió ser desde el principio, con fundamento en el principio universal de la presunción de la inocencia, que concede a quien es investigado el derecho a defenderse en libertad, seguir atendiendo los requerimientos de la justicia, con la absoluta seguridad de que la investigación abierta en mi contra terminará confirmando mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones como servidor público”, dijo en octubre.

(En contexto: Fiscalía asegura en casa por cárcel a gobernador de Antioquia)



Tras 133 días, Aníbal Gaviria Correa recuperó el 18 de octubre su condición de gobernador de Antioquia.

Con la absoluta seguridad de que la investigación abierta en mi contra terminará confirmando mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones como servidor

público FACEBOOK

TWITTER

¿De qué lo acusan?

En concreto, se le investiga por el contrato para la ampliación de la troncal de la Paz firmado en 2005 por 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, el gobernador era el ordenador del gasto y, aunque hubiera delegado la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma.



En su momento, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que con base en los elementos recopilados en el proceso, se puede señalar que Gaviria "incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros".



Esta vez, por medio de un comunicado oficial, la Fiscalía ahondó en las razones por las cuales emitió orden de captura y casa por cárcel para el mandatario antioqueño.



Según la investigación el contrato fue suscrito cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia, y su valor inicial fue de $ 41.663.432.778.



(Le recomendamos: Hombre murió al caer de un techo durante el temblor en Medellín)



"La licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa. Asimismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas", señala la Fiscalía.

Detención del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Foto: Fiscalía.

Y añade que las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos y que la suscripción del otrosí 2, se dio cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor.



Los investigadores señalan además se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí y que existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, "contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva".



Finalmente señala la Fiscalía que antes de pagarse los recursos del anticipo, se permitió que una suma superior a 5.000 millones de pesos fuera destinada por el contratista constructor para la adquisición de maquinaria, aun cuando la disposición en obra de equipo suficiente y necesario fue uno de los requisitos de la licitación.

El valor del anticipo corresponde al 24,5 % del valor del contrato. Además, las partes pueden modificar las condiciones de un contrato después de la adjudicación, como lo prevé la jurisprudencia FACEBOOK

TWITTER

Una investigación más amplia

Una decena de personas, entre ellas el contratista Carlos Solarte –en juicio por las irregularidades en el contrato Tunjuelo-Canoas, que hace parte del caso Odebrecht–, aparecen en la investigación de la Fiscalía General que enreda al gobernador de Antioquia.



Por ser una investigación cuyos hechos se registraron hace 15 años, el caso se adelanta por el viejo sistema, en el que el fiscal del caso es quien resuelve la situación jurídica del investigado y no un juez. Una parte, la de Gaviria, que es aforado está en la delegada ante la Corte y la otra en la que se investigan las actuaciones de exfuncionarios de la Gobernación, contratistas e interventores está en un despacho anticorrupción de la Fiscalía.



El investigador concluyó que había elementos de juicio para evidenciar que Gaviria pudo cometer los delitos por el mencionado contrato firmado en 2005 con el Consorcio Troncal La Paz, del cual era accionista Carlos Solarte.

Lo que dijo Gaviria del contrato

Durante la indagatoria ante la Fiscalía del 16 de abril de 2020, el mandatario señaló que ante la imposibilidad de que una sola persona esté al frente de toda la contratación, durante su primera administración creó el Consejo Asesor de Contratación, del que hacían parte las secretarías General, de Hacienda, la Dirección Jurídica, la respectiva Secretaría Delegada para la Contratación, y Planeación.



(También lea: ¿Por qué fue tan fuerte el temblor que asustó este lunes a Medellín?)



Añadió que “este órgano hacía un control con enfoque integral, normativo y jurídico” de las contrataciones que se iban a hacer y que “la robustez de sus equipos de gobierno le daba la confianza para no intervenir en los procesos de selección, sino después que se contratara”.



Igualmente, señaló que desde su campaña a la gobernación decidieron que la pavimentación de la troncal de la Paz beneficiara a Zaragoza, El Bagre, Caucasia y que “la evaluación de los contratos se hacía con el Comité Asesor de Contratación”.



Además, Gaviria dijo que no recordaba si el contrato 2005-CO-20-335 fue objeto de reunión y que “él delega y no está direccionando ni interviniendo esa delegación; la otorga y garantiza que se tenga la competencia y calidades para que se ejerza”.



Y destacó las “condiciones profesionales y de experiencia administrativa” de Margarita María Ángel Bernal”, quien firmó el contrato.



Igualmente, sobre el cuestionado anticipo, dijo que hubo un error de mecanografía al escribir su valor y que ello no puede ser argumento para que la Fiscalía hable de un peculado.



“En realidad, el valor del anticipo ($ 19.319'318.225) corresponde al 24,5 % del valor del contrato. Además, las partes pueden modificar las condiciones de un contrato después de la adjudicación, como lo prevé la jurisprudencia”, indicó la defensa del mandatario en su momento.



MEDELLÍN

Más noticias en Colombia

- Bogotano que murió ahogado en el Tayrona estaba de luna de miel



- Denuncian a locutor de Barranquilla por golpear a su expareja



- Investigan posible reacción adversa de enfermera vacunada