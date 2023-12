¿Aníbal Gaviria será candidato presidencial en 2026? Esto fue lo que dijo el gobernador

El saliente gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es una de las personas que suena desde hace varios meses como posible candidato presidencial para las elecciones del 2026. Su postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro y la propuesta de descentralizar el país le ha dado una importante visibilidad nacional.



Este viernes, 22 de diciembre, al cierre de una entrevista con Julio Sánchez Cristo en W Radio el mandatario se refirió a la posibilidad de participar en la contienda luego de que el experimentado periodista le preguntó si sería capaz de ir a las urnas sin contar con el respaldo del partido Liberal.

Gaviria, quien respondió la pregunta por partes, empezó por señalar que "nunca he sido de esos candidato obsesivo" y afirmó que siempre ha pensado que las candidatura son de la gente, por lo cual tendría que ver "si hay gente para eso".



"Por el momento, lo veo muy fuerte porque tengo varios gobernadores amigos que me han dicho 'hágale pa' adelante' y tengo mucha gente cuando voy a esos departamentos que se acercan y le dice a uno 'hágale pa' adelante', pero Antioquia, lo digo con franqueza y orgullo, la gente ya no se despide como gobernador sino que habla de la candidatura abiertamente", agregó.

No niego que la temperatura se siente, pero más que candidaturas, vamos a agitar ideas contra el CENTRALISMO, estamos asfixiados. Mi propuesta es revolucionaria 50 % Nación y 50 % para los territorios ¡Ese es el VERDADERO CAMBIO! pic.twitter.com/TFFYxiBQpc — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 22, 2023

El mandatario dijo que la "temperatura se siente", pero que por el momento iba a palpar hasta donde va a llegar. Después, se refirió a su futuro inmediato y habló de la importancia de servir por fuera del gobierno.



"Nunca he sido un tipo de cargos, no me obsesionan. Puede parecer un poco petulante, pero yo no he buscado los cargos, los cargos me han buscado a mí. Yo soy obsesionado por transformar y servir, por eso trato de hacerlo cuando no tengo un cargo, porque me parece frustrante que solo sea capaz de hacer eso desde un cargo, pero eso es importante saber ser exgobernador", añadió.



En cuanto a la pregunta de Sánchez sobre el partido del trapo rojo, Gaviria aseguró que es una persona liberal, "de ideas liberales y continuaré siendo toda la vida". Agregó que sus dos grandes propósitos, la lucha por la equidad y por la vida, están alineados en ese sentido, pero fue honesto al expresar que nunca ha sido disciplinado en el partido.



Incluso recordó que para su aspiración a la Gobernación de Antioquia participó por un movimiento ciudadano denominado 'Es el momento de Antioquia' que contó con el respaldo de los partidos Liberal, Cambio Radical, La U y Verde.



Finalmente, se refirió a una de sus principales propuestas: "Más que una candidatura, lo que creo tiene que hacer uno es agitar ideas y una de las ideas que vamos a agitar es contra el centralismo, estamos asfixiados en Antioquia y en toda Colombia. Hoy el 80 por ciento de los recursos del país lo maneja el centralismo y únicamente le dejan el 20 por ciento a las regiones".



Así, añadió que su propuesta es "simple, sencilla y revolucionaria": el 50 por ciento de los recursos los maneje la Nación y el 50 por ciento los territorios. "Ese es el verdadero cambio", puntualizó.



MEDELLÍN

