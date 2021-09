‘No habrá un gobernador dedicado a defenderse, sino dedicado a gobernar’

Han pasado 636 días desde que comenzó el gobierno 2020-2023, para el cual Aníbal Gaviria Correa fue elegido como gobernador de Antioquia. Sin embargo, de esos, el mandatario departamental no ha podido estar al frente del departamento en 342 días, debido a un proceso judicial por presuntas irregularidades en un contrato firmado hace más de 14 años.



Gaviria fue detenido el pasado 5 de junio de 2020, pero recobró su libertad el 16 de octubre, debido a la presentación de un habeas corpus por parte de su defensa por vencimiento de términos.



(Además: ¿Cuáles son los líos que tiene con la justicia Aníbal Gaviria?)

Sin embargo, el 3 de marzo del 2021, nuevamente fue detenido por la Fiscalía, esta vez en su despacho, y fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliario mientras surtía el proceso.



Pasaron 209 días y este 27 de septiembre la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad provisional, por lo que el mandatario de los antioqueños podrá defenderse en libertad y, además, podrá retomar sus funciones.



Gaviria, quien indicó que en horas de la tarde de este 28 de septiembre reasumirá sus funciones como gobernador, dialogó con EL TIEMPO sobre lo que vivió alejado de su cargo y sobre lo que se viene, tanto en su proceso legal como en los retos para el departamento.



(En contexto: ‘Quedará demostrada mi inocencia’: Aníbal Gaviria)

¿Qué fue lo más duro para usted en esta segunda ocasión por fuera de sus funciones?

Todo ha sido duro y difícil, pero ya comenzamos a ver la luz al final del túnel. Lo primero, ha sido muy duro verse uno sometido a estas circunstancias porque nunca pensé en mi vida que viviría algo de este tipo. Fue un golpe muy duro.



El aspecto familiar también afectó, al igual que el institucional, porque me tuve que separar de una responsabilidad para la cual los antioqueños me eligieron.



Pero en medio de ese dolor y esa angustia también hubo cosas bonitas, como la solidaridad de la gente, el respaldo de los colombianos y hasta de la comunidad internacional fue un bálsamo para mí.



También quiero destacar el ejemplo que dimos como un Gobierno unido y cohesionado en cabeza del gobernador (e) Luis Fernando Suárez y del equipo de gobierno, porque en la política, donde a veces se manejan mensajes tan negativos, dimos un mensaje de lealtad, lealtad a unos principios, a una institución y a unos valores.



(Le puede interesar: Mujer en Antioquia murió tras ser quemada en un 'ritual' con un yerbatero)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Suárez y Aníbal Gaviria. Foto: Gobernación de Antioquia

¿Teme que esta situación se repita y pueda volver a ser separado de su cargo?

No. Esta decisión de libertad es definitiva hasta la terminación del juicio, que se afrontará en libertad. Ya no habrá una privación de la libertad en esta etapa, eso me lo han dicho los abogados, quienes van a estar encargados del ejercicio de la defensa.



En eso quiero ser claro con los antioqueños y los colombianos, no va a haber un gobernador dedicado a defenderse, sino uno dedicado a gobernar. La defensa la hará el equipo de abogados.

(Le recomendamos leer: Así serán las movilizaciones en Medellín este martes)

¿Cree que llegó tarde la decisión de otorgarle la libertad provisional?

Nosotros estamos convencidos de que siempre se debió estar en libertad en medio de este proceso y desde el principio se dijo.

Ahora se da la libertad, que no se produjo cuando se debía producir en el pesado FACEBOOK

TWITTER

La privación de la libertad fue una decisión arbitraria de la Fiscalía al utilizar la Ley 600.



Por eso se está tramitando ante la Corte Suprema de Justicia, la sala de Casación Penal, una apelación para declarar la nulidad del juicio de todo lo actuado, porque se escogió esa Ley 600 de poder hacer la privación de la libertad.



Siempre hemos estado a disposición para atender el juicio, ahora se da la libertad, que no se produjo cuando se debía producir en el pesado, pero ya eso será motivo de la nulidad que estamos presentando.



(Lea también: En Ituango temen nuevo desplazamiento en plena cosecha cafetera)

¿Tuvo alguna cábala durante el encierro?

Me da usted la oportunidad de destacar dos cosas que siempre fueron pilar fundamental para mantenerme en medio de las dificultades: una es la solidaridad de tanta gente, expresada en miles y miles de mensajes de apoyo.



Y lo otro es la fe. En ese sentido siempre he tenido a dos grandes compañeros a mi lado: la Santa Madre Laura y San Roque.



Este último es el santo contra las pandemias, contra las epidemias. Estuve muy cercano a los dos durante todo este periodo, a San Roque para que nos asista a tomar las mejores decisiones en medio de la pandemia y a la Santa Madre Laura que nos dé la fortaleza que ella siempre tuvo para dedicarse al servicio en medio de las dificultades.



(En otras noticias: Firmantes de paz desplazados de Ituango: más seguros pero con más carencias)

Hubo un sector que comenzó a pedir su renuncia, debido a que Antioquia estaba siendo gobernada por alguien por quien no votaron (Luis F. Suárez). ¿Alguna vez se planteó renunciar?

Tengo entendido que hubo personas que quisieron generar división y zozobra, pero la gran mayoría de los antioqueños han estado unidos en respaldar las instituciones.



Ahora entra a gobernar el que sí fue elegido, entonces las cosas quedan como debieron haber quedado siempre, que es poder defenderme en libertad, porque está bien que se investigue y lo aceptamos, pero que se haga en libertad para que podamos ejercer las funciones para las que fuimos elegidos.

Facebook Twitter Linkedin

Detención del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Foto: Fiscalía.

¿Cómo afrontará lo que viene en ese proceso legal?

Tenemos la completa seguridad en que demostraremos la transparencia en nuestros actos.



En este proceso está probado que no se perdió un peso, está aceptado por la misma Fiscalía que se amortizaron el total de los recursos de los anticipos, que estos anticipos fueron todos dedicados a la troncal de la Paz, al Puente de la Libertad y las obras conexas; está probado que las obras son de gran calidad y que representan una transformación para las comunidades.

La gran mayoría de los antioqueños han estado unidos en respaldar las instituciones FACEBOOK

TWITTER

Aquí lo que hay es un proceso sobre unas supuestas omisiones, que estamos seguros que vamos a aclarar.



(Lea también: Esto es lo que se sabe del homicidio de turista checa en Jardín, Antioquia)

¿Cómo ve que se ha ejecutado el plan de gobierno en su ausencia?

Evidentemente la pandemia afectó todos los Planes de Desarrollo en el país, pero creo que el de nosotros se ha cumplido de manera muy satisfactoria, con el liderazgo del gobernador (e) Luis Fernando Suárez con el apoyo de todos los alcaldes de Antioquia.



En lo que tiene que ver con la situación vivida por la separación mía del cargo, el efecto ha sido el menor, dada la idoneidad del equipo de gobierno. Otra habría sido la situación si al covid-19 se le suma una crisis institucional ante mi salida, algo que afortunadamente no sucedió.

¿A qué cree que se debió ese apoyo que tuvo Luis Fernando Suárez ante su salida?

Yo rescato dos cosas. Uno: que la mayoría del pueblo antioqueño tiene una convicción de la transparencia de Aníbal Gaviria; y segundo, la elección de un equipo de gobierno idóneo que ha sabido ejecutar el Plan de Desarrollo, sumado a una Asamblea Departamental que ha mantenido una paz política a pesar de las circunstancias.



(Le sugerimos leer: Ciclistas en el Metro de Medellín tendrán facilidades de acceso)

¿Qué retos le esperan de vuelta a su cargo? ¿A qué le pondrá más lupa?

Lo primero es tener una reunión muy completa con todo el equipo de gobierno para empaparme de los temas de una manera más detallada.



Además del cumplimiento del Plan de Desarrollo, también hay que estar pendientes de los temas de coyuntura, como lo es en este momento la situación en Necoclí con los migrantes, tema que convoca un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional.



También todo lo referente al orden público ya que mis gobiernos siempre han tenido como primera prioridad la defensa y protección de la vida.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10