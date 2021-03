'La justicia prevalecerá': Aníbal Gaviria tras su nueva detención

Este miércoles, la Fiscalía acusó formalmente a Aníbal Gaviria Correa por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.



La investigación se adelanta por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada con ocasión de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada Caucasia.

Al respecto, Gaviria emitió, en la mañana de este jueves, un comunicado a la opinión pública. "Siempre he manifestado mi confianza en que la justicia prevalecerá", manifestó. Y agregó que tanto la acusación como la medida de aseguramiento son decisiones "dolorosas e incomprensibles".



Cabe aclarar que, por ser un proceso que es investigado en el marco del viejo sistema penal, la Fiscalía pudo ordenar su detención y no tuvo que solicitarla ante un juez de control de garantías.



Sobre esta nueva detención, Gaviria aseguró en su comunicado: "Entregaré todas las explicaciones necesarias y seguiré aportando todas las pruebas que permitan sustentar mi inocencia, convencido de que la etapa de juicio puedo afrontarla en libertad, por cuanto no hay motivo alguno para pensar, como lo ha expuesto la Fiscalía en ocasiones anteriores, que mis actuaciones puedan alterar o socavar el material probatorio que la Fiscalía delegada ja recopilado y sobre las cuales sustenta su postura".



En junio del año pasado, ya había sido detenido por el mismo proceso y quedó en libertad mientras el ente acusador seguía investigando. Al ser notificado de esta nueva orden de detención, el Gobierno procedió a suspender a Gaviria y designar a Luis Fernando Suárez Vélez como gobernador encargado.



Gaviria insistió este jueves en que el equipo jurídico encargado de su defensa demostró con pruebas contundentes que todas las actuaciones relacionadas con la construcción, pavimentación y mantenimiento de Troncal de la Paz, y el contrato de construcción del puente Libertad sobre el río Nechí, se hicieron dentro de los términos de ley, y además que las obras se ejecutaron plenamente.



Fue enfático en que "no se perdió un peso en todo el proceso y los anticipos entregados al contratista fueron reembolsados en su totalidad".

ELTIEMPO.COM