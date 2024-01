'Si a Antioquia no la apoyan, al menos que la dejen trabajar': Andrés Julián Rendón

Andrés Julián Rendón aterrizó en Cisneros minutos antes de la 5 de la tarde de este lunes, 1 de enero. El gobernador de Antioquia eligió este municipio del Nordeste antioqueño, cuna del emblemático ferrocarril, como el lugar para tomar posesión como primer mandatario departamental para el periodo 2024 - 2027.



En un Nissan modelo 1977, el rionegrero recorrió junto con su familia algunas de las calles de la localidad, antes de llegar a la vieja estación de tren que sirvió como escenario para el solemne acto que contó con la presencia de destacados políticos, empresarios, mandos militares y cientos de lugareños.

Aunque Rendón juramentó oficialmente como gobernador de Antioquia ante la Asamblea departamental en la mañana de este lunes, el mandatario realizó un acto simbólico en frente de una de las primeras partituras del himno antioqueño que custodia el Museo de Antioquia.



Andrés Bedoya, nuevo presidente de la duma antioqueña, tomó la promesa del gobernador y la diputada Verónica Arango, la más votada en las pasadas elecciones, le impuso la banda tejida por religiosas del Monasterio Santa Clara de Jericó.

Mi papá y yo queremos mucho este carro, un Nissan modelo 77. Hemos voltiao mucho con él, me acompañó en la campaña y hoy llegamos a Cisneros en él para iniciar este nuevo camino por el desarrollo de nuestro departamento. @GobAntioquia #PorAntioquiaFirme pic.twitter.com/KMzDzm4UOz — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 1, 2024

Previo a su posesión, Andrés Julián Rendón acompañó el juramento de Federico Gutiérrez en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Una vez pasó al frente para dar su discurso, Rendón presentó a cada uno de los miembros del nivel directivo de su equipo de trabajo. Son 24 funcionarios que estarán a cargo de las diferentes dependencias y que asumirán el reto de reducir el gasto de funcionamiento.



La primera orden del gobernador para su gabinete fue, precisamente, austeridad y juicio con el manejo de los recursos públicos. Rendón explicó que decidió no ocupar el 40 por ciento de los cargos de libre nombramiento y remoción que significarán en el primer año ahorros por 50.000 millones de pesos.



Una vez el nuevo cambio en la estructura del Conglomerado Público departamental quede en firme se espera reducir el gasto en unos 200.000 millones de pesos que permitirán mayor autoridad, eficiencia y prioridad, según el nuevo mandatario.



Rendón empezó su discurso con un emotivo reconocimiento a su padres, su esposa, sus hijos y demás familiares que lo han acompañado en su vida política. También habló de su recorrido en lo público y recordó que en su hogar el único exceso permitido fue la educación.



Se calificó a sí mismo como "el gobernador más montañero que haya tenido esta comarca" y señaló que su compromiso es, además de la ciudadanía, con otros ilustres antioqueños de la historia: José María Córdoba, Pedro Justo Berrío, José Félix de Restrepo, María Cano y Álvaro Uribe.



"Llego a la Gobernación en circunstancias difíciles y turbulentas para la patria. Espero sortear los escollos que se vislumbran. Hay sí una buena coincidencia para el departamento y Medellín. Después de mucho tiempo habrá un gobernador y un alcalde, una fórmula y un equipo que se identifica en sus propósitos", dijo Rendón sobre su relación con Federico Gutiérrez.

Andrés Julián Rendón alcanzó casi un millón de votos en las pasadas elecciones. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Mensaje al Gobierno Nacional

El gobernador Rendón aprovechó su discurso para enviar un mensaje al Gobierno de Gustavo Petro sobre las decisiones que ha tomado en los últimos meses y que afectan proyectos estratégicos de Antioquia.



"El Gobierno Nacional, movido por lo que parecieran ser temas ideológicos, ha anunciado su negativa de financiar lo que falta en las autopistas de la montaña. Esto a sabiendas que son el camino más corto para conectar el suroccidente del país con el caribe y nuestro mar. Argumentan que carecen de los 3 billones de pesos que se necesitan. Sin embargo, ningún Gobierno Nacional ha tenido tanta plata como este", señaló.



Por esta razón, Rendón anunció que apoyado en la bancada antioqueña pedirá al Congreso modificar la ley de concesiones para que se permita realizar adiciones a los contratos hasta por un 50 por ciento del tiempo. "Alargar el tiempo permitiría el cierre financiero sin poner un solo peso del presupuesto general de la Nación", explicó.



También dijo que, a pesar de las trabas que se han puesto en el desarrollo del "extraordinario" plan vial, su tarea la ejecutará sin quejas, con acciones y creatividad para ejecutar los problemas. "Estoy firme para sacar adelante a Antioquia con lo que disponemos y en especial, trabajando en equipo con 7 millones de antioqueños".



"Si a Antioquia no la apoyan, al menos que la dejen trabajar. Hoy ni rajan ni prestan el hacha, si no quieren terminar las autopistas de la montañas, que nos las entreguen, aquí las terminamos. Tengo claras las prioridades de Antioquia y mi esfuerzo estará concentrado en hacer que las cosas pasen, que la vida de mis paisanos sea mejor y que este bello territorio se transforme", expresó Rendón.

“Con el Dr. @FicoGutierrez concebimos el ejercicio de la política como una vocación de servicio. ¡Si a Antioquia le va bien, a Medellín le irá mucho mejor!”: @AndresJRendonC, Gobernador de Antioquia, en acto de posesión. #PorAntioquiaFirme🎥🔴 https://t.co/OvnOyDbbQ6 pic.twitter.com/idbC6sNjEy — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) January 1, 2024

El diagnóstico del departamento

El gobernador explicó que recibe un departamento con dos millones de personas con hambre y sobreviviendo con 12.000 pesos diarios, 26.000 kilómetros de vías destruidas, donde la mayoría de las escuelas carecen de conectividad digital, agua y saneamiento básico, unidades hospitalarias sin capacidad de resolver las dolencias de sus pacientes, un déficit de 600.000 viviendas y grandes carencias en servicios públicos.



Por esta razón, explicó que presentará un proyecto de ordenanza a la Asamblea para destinar la totalidad del impuesto vehicular a derrotar el hambre y universalizar el Plan de Alimentación Escolar con dos comidas al día para 500.000 niños y jóvenes. "Será una victoria en el primer año de gobierno", dijo.



Y agregó que los ahorros en el gasto de funcionamiento permitirá poner en marcha una pensión vitalicia para que 400.000 mayores vulnerables tengan con qué comprar la canasta básica de alimentos.



En seguridad, expresó que será el primer policía y soldado de Antioquia. "En la medida en que los antioqueños estén protegidos en su vida, honra y bienes podremos avanzar con nuestro espíritu digno y emprendedor", argumentó y dijo que el general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad, ya tiene el listado de las primeras casas de vicio que derribará su administración.

Para las mujeres, aseguró que la autonomía económica será una realidad durante su administración. "Desde hoy somos una Gobernación que se se concentrará en una de las dimensiones de la política pública de género: la autonomía económica", dijo. Lo cual significa trabajar en que tengan control sobre sus ingresos, capacidad de negociación y control de la fertilidad y de su tiempo.



"La financiación de mi programa de gobierno es realista. Apelaré a la creatividad, la austeridad en el gasto y afrentar el derroche, a convertir el Idea en una turbina de crédito para el desarrollo y la generación de Hidroituango para impulsar nuestras iniciativas y darle a los antioqueños dignidad y bienestar", dijo Rendón.



Para Hidroituango, explicó que tiene un insumo real para discutir con EPM cómo la central puede pagar los sobrecostos y remunerar a los socios del proyecto a partir de una renegociación del contrato que previó un precio de energía de 100 pesos por kilovatio, hoy es tres veces más alto.



Finalmente, Rendón anunció que seguirá firme en su propuesta de referendo para alcanzar la autonomía fiscal para los departamentos.



"Un referendo nos permitiría a las regiones depender menos del gobierno central, del mandatario de turno y de su ideología. El centralismo actual no ha funcionado. Necesitamos un arreglo institucional distinto. Si los tributos de renta y patrimonio se quedaran en las regiones que se general, 27 de los 32 departamentos verían crecer sus ingresos", explicó.



Y añadió: "Se equivocan quienes creen que las finanzas de Antioquia son rebosantes. También tenemos aquí profundas inequidades. Los departamentos necesitan vigorizar sus finanzas para atender las exigencias de los territorios que además conocen mejor que la Nación".



Además, anunció que conformará un equipo jurídico para dar la pelea con el fin de recuperar la delegación minera de la Agencia Nacional de Minería en favor de la Gobernación de Antioquia.



"Dejaré hasta el último centímetro de piel para servirles, para que esta tierra, que será la casa de nuestros hijos, sea un mejor lugar para vivir. Sin titubeos les doy mi palabra y los invito a persistir. Recuerden: si Antioquia resiste, Colombia se salva", puntualizó.



