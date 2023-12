Andrés Julián Rendón propone gravar 10 veces más los títulos mineros que no se usan

Luego de conocerse la decisión de la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar nuevamente la delegación de funciones de autoridad minera a la Gobernación de Antioquia, el mandatario entrante Andrés Julián Rendón lanzó una nueva propuesta para el sector a nivel nacional.



Según explicó el gobernador electo, el 90 por ciento de los títulos mineros en el departamento están en manos de quienes no los utilizan. "Esto es un problema económico que desencadena en uno mayor de orden público", resaltó Rendón.

Por esta razón, el nuevo mandatario de los antioqueños propuso un proyecto de ley para evitar que la concesiones se queden sin explotar. "Vamos a impulsar una iniciativa, con el apoyo de la bancada antioqueña en el Congreso de la República que permita gravar hasta 10 veces más aquellos títulos mineros que no se usan en las concesiones mineras actuales", dijo Rendón.



"De esta manera, los titulares de esos proyectos podrán cederlos bajo buenas prácticas legales y ambientales a quienes sí los quieren trabajar", agregó el gobernador, quien indicó que en lugar de pagar una extorsión a un grupo armado ilegal, los nuevos operadores deberían adelantar convenios con el Batallón Energético y Vial del Ejército Nacional y con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Seguiré promoviendo un referendo constitucional que les devuelva a las regiones su autonomía fiscal.



Que la plata que se genere en Antioquia, se quede en Antioquia. Que la plata de las regiones, se quede en las regiones.#PorAntioquiaFirme pic.twitter.com/izLPUN1UR5 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 27, 2023

Rendón aseguró que la decisión de la Agencia Nacional de Minería pone "un freno de mano" al desarrollo local. "Revocar la delegación minera como lo hizo el Gobierno de Gustavo Petro es una orden desde el nivel central que nos devuelve a las épocas fastidiosas, ineficientes y miopes del centralismo que desconocen nuestras capacidades y potencialidades como región", aseveró.



Y retomó la propuesta de adelantar un referendo constitucional "que le devuelva a las regiones autonomía en distintos órdenes, pero principalmente en el fiscal" para que "la plata que se genere en Antioquia se quede en Antioquia".



Previamente, en entrevista con EL TIEMPO, Rendón explicó que su rol en un eventual referendo será como promotor y que para su materialización buscará a personas que se dediquen exclusivamente a esa tarea.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com