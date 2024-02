La defensa del gobernador de Antioquia en demanda de nulidad ante el Consejo de Estado

En un documento de 51 páginas, el abogado Martín Cardona —un reconocido jurista que en el pasado tumbó las curules de Roy Barreras y Ángela María Robledo en el Congreso— contestó a la demanda de nulidad electoral que presentó Luis Pérez Gutiérrez en contra de la elección de Andrés Julián Cardona como gobernador de Antioquia.



El pasado 11 de enero la sección Quinta del Consejo de Estado admitió el proceso en el que Pérez —exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y contrincante de Rendón en las elecciones de 2023— solicitó declarar la nulidad del acta E-26 del escrutinio que declaró la elección del mandatario para el periodo 2024 - 2027.

Según la argumentación de Pérez, durante la campaña el hoy gobernador Rendón incurrió en violencia psicológica sobre los electores en concurrencia con fraude al sufragante al manifestar que el exmandatario era el candidato de Gustavo Petro y Daniel Quintero; lo cual, a su juicio, es una causal de nulidad.



"Frente a la situaciones de hecho relacionadas y soportadas en la presente demanda, se tiene entonces que la elección de gobernador de Antioquia está viciada de nulidad electoral por la violencia psicológica que mediante las prácticas indicadas en los hechos que constituyeron un engaño al electorado tuvieron el potencial de afectar el resultado global de las elecciones", se lee en el escrito de la demanda.

Luis Pérez Gutiérrez fue candidato a la gobernación de Antioquia en 2023. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Qué dijo la defensa?

De entrada, el abogado Cardona se opuso a las pretensiones del exgobernador toda vez que "no se configura la causal de nulidad alegada en contra del acto electoral demandado" y dijo que este medio de control "no consiste en determinar la configuración de tipos penales, como lo pretende el demande, sino en evaluar si procede o no declarar la nulidad de la elección".



Para el apoderado, Pérez pretende "de manera inverosímil y sin prueba alguna" establecer un precedente en el Consejo de Estado para considerar como causal de nulidad la difusión de propaganda electoral con contenido engañoso, calumniosos e injurioso.



"Las afirmaciones emitidas durante la campaña por los diversos candidatos en la contienda electoral, incluido el candidato ganador, se ampararon en el derecho fundamental a la libertad de expresar opiniones, las cuales pudieron ser objeto de controversia o refutación por los demás candidatos o por el demandante en particular", se lee en la contestación.



Además, asegura el abogado que no hay evidencia que sustente la demanda formulada ni cualquier otro indicio que sugiera que el resultado electoral haya sido alterado mediante dádivas u otras acciones coercitivas de los electores.

Andrés Julián Rendón obtuvo 944.239 votos y resultó electo como gobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

"Cabe precisar que no le corresponde al juez electoral determinar la veracidad de las afirmaciones realizadas durante la campaña electoral, ya que esto podría conducir a un escenario peligroso en el que la valoración subjetiva de las opiniones expresadas durante la contienda electoral pueda afectar el derecho a ser elegido de quien las emite", agrega Cardona.



Luego de hacer un recuento de la manera en que se desarrollaron las elecciones el año pasado y los resultados obtenidos en la contienda, el apoderado afirmó que "los municipios donde se observa la mayor diferencia eran previsibles y no constituyeron una sorpresa electoral".



Esto se justifica en la alianza que realizaron Federico Gutiérrez— quien resultó elegido en la alcaldía de Medellín— y el propio Rendón durante el certamen democrático. "Lo que pasó en Medellín y en toda la conurbación metropolitana como ya lo indiqué, jugó a favor del hoy gobernador como una suerte de fuero de atracción electoral", se lee en el documento.



Finalmente, para el apoderado, el exgobernador Pérez Gutiérrez debió seguir "en un acto de sensatez y valentía política" el mismo camino que asumió Juan Carlos Upegui —"candidato del petrismo en Medellín"— al optar por la curul de la oposición que le brinda la ley. "El hoy vencido candidato a la gobernación de Antioquia (...) desdeñó su curul de diputado en la asamblea departamental".



La última actuación dentro del proceso de nulidad es un auto del 20 de febrero en el que el magistrado Luis Alberto Álvarez remitió a la secretaría de la sección Quinta el expediente para una eventual acumulación debido a que existen otras dos demandas por nulidad contra la elección de Rendón. En su momento la sala decidirá su unifica los trámites en cursos.



