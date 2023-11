‘En la Gobernación de Antioquia hay mucho derroche’: Andrés Julián Rendón

En una panadería del barrio Castilla —justo al frente de la Parroquia San Judas— en la comuna 5 de Medellín, el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atendió la primera entrevista con EL TIEMPO tras ganar las elecciones del pasado 29 de octubre.



Al barrio llegó a las 9:10 de la mañana de este viernes, 24 de noviembre, para agradecerle a doña Gloria, una peluquera de la zona, su apoyo desinteresado durante la campaña a la Gobernación. Aunque no la conocía en persona, se enteró de su respaldo político en redes y decidió visitarla.

Entre abrazos, fotos y saludos de ciudadanos simpatizantes a su proyecto, Rendón —exconcejal y exalcalde de Rionegro— prometió reducir el gasto de funcionamiento de la Gobernación de Antioquia en un 30 por ciento, explicó cómo derrotará el hambre en el departamento y detalló el plan para impulsar al IDEA en un gran banco regional.



Andrés Julián Rendón obtuvo 953.448 votos en la puja por la Gobernación de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

¿Cómo va el empalme?



En la Gobernación no se vive el saqueo que nos tocó sufrir con Medellín, pero sí diría que hay mucho derroche. Yo he visto una estructura administrativa excesiva e innecesariamente grande. Nosotros queremos llevar al gobierno departamental a la austeridad. Hay unos 50 despachos, entre secretarías y entidades descentralizadas, que yo creería que podrían funcionar casi que con la mitad. En términos globales, hay un propósito de alcanzar una reducción de un tercio en gastos de funcionamiento. También hay unas alertas en el empalme.

¿Cuáles alertas?



Con vigencias futuras van a dejar secretarías como seguridad, prácticamente, sin ninguna posibilidad de inversión. He hecho ese llamado de atención respetuoso al gobierno saliente para que nos permitan decidir si los proyectos de inversión en seguridad en los próximos cuatro años son los que se acomodan al propósito que definieron los antioqueños en las urnas y no al de ellos que está terminando.

¿Cómo hacer la reducción sin afectar la capacidad de acción de la Gobernación?

La Gobernación no es un sustituto de las alcaldías, son su razón de ser. Si usted tiene en los municipios una capacidad operativa, para qué le busca hacer competencia desde la Gobernación, que tiene unos roles bien definidos en la Constitución y la ley de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. No necesitamos una estructura tan grande y no por tenerla es que vamos a hacer mejor las cosas. La estructura que tenemos se me hace vergonzosa cuando tenemos dos millones de antioqueños aguantando hambre.

¿Cuáles dependencias pueden desaparecer?



Por decir algo, el secretario de seguridad, el general Martínez, va a estar encargado de un despacho que luego pueda ser anexado en sus funciones a la secretaría. El de Gobierno va a estar encargado de otro, la secretaria de las Mujeres va a estar encargada, seguramente, de los temas de inclusión social. La importancia de un sector no la da la burocracia, la da el contenido, los programas y la forma como lleguemos a los territorios con recursos.

Facebook Twitter Linkedin

Rendón saludó a ciudadanos que se acercaron a felicitarlo por su victoria en la carrera por la Gobernación. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Usted ha dado algunos nombres del gabinete. ¿Qué otros perfiles podemos esperar?

Estamos concentrados en encontrar perfiles que estén dispuestos a ‘patonearse’ el departamento. Hay que sacar la Gobernación de la Alpujarra, hay que llevarla cerca a los ciudadanos. Que quienes nos acompañen tengan muy presente el propósito del gobierno de trabajar con decencia, con mucho amor, con la gente y en el territorio.

¿Esos perfiles son técnicos o políticos?



La gente tiene que ser muy conocedora del área en el que va a estar trabajando porque no hay tiempo de aprender, pero si por político se entiende ese amor por estar en contacto con la gente y el territorio, sí.



¿Un partido como Creemos tendrá algún un papel en su gobernación?



Hay unas personas de Creemos que son muy buenas y que a mí me gustaría poder trabajar con ellas. Por supuesto, estamos armando ese equipo con ese criterio, un propósito compartido, decencia y amor por los antioqueños.

¿Cómo será su relación con los diputados?



Muy en línea con lo que son los propósitos de Antioquia, yo ya se los expuse a ellos. Para mí la campaña ya se acabó y estoy en función de servirles a los antioqueños. Eso cobija a todos los sectores y poblaciones que votaron y que no votaron por nosotros. Espero mantener un diálogo permanente con ellos en función de cómo le cambiamos la vida a los antioqueños y cómo transformamos los territorios que ellos representan.

¿Ese apoyo dependerá de alguna cuota política o burocrática?



No, ellos tienen una función muy valerosa que es representar a su gente, a los territorios. En función de eso es que va a estar nuestro diálogo con la Duma.

¿De los programas actuales cuál mantendría?



Me gusta lo que ha hecho la primera dama con el tema de ‘Antioquia es mágica’ en turismo. Lo que se hizo con las bicimotorrutas me parece que fue una solución innovadora.

Primer encuentro con los Diputados electos de Antioquia: les compartí las iniciativas que esperamos acompañen en la Asamblea con independencia, rigor y pensando en el bien y avance de todos los antioqueños. ¡Fue una gran conversación! pic.twitter.com/9UhGsiXTJ1 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 22, 2023

¿Qué propuesta le gustaría implementar?



Hay algo que me llama mucho la atención y que es absolutamente disruptivo. Nosotros tenemos que convertir al IDEA en una turbina de crédito que irradie recursos a sectores poblacionales y territorios a donde el crédito nunca ha llegado. Es una institución que puede prestar 7 billones de pesos, pero solo ha prestado 1,5. Nosotros vamos a salir a fondear al IDEA para que pueda poner recursos en distintos propósitos, a muy largo plazo y con muy bajas tasas, que le pueda prestar como banca de segundo piso a originadores de créditos no bancarios.

¿Quién liderará eso?



Estoy buscando a la persona adecuada, con amplio conocimiento en el sistema financiero y bancario.

Una de sus propuestas es destinar el impuesto vehicular al PAE. Eso requiere autorización de la Asamblea y una logística para su implementación ¿Cómo se realizará?



La logística no es tan grande. Ya le compartí ese propósito a los diputados. Me lo imagino así: la Asamblea autoriza destinar el impuesto vehicular para derrotar el hambre, conformamos un patrimonio autónomo que va a tener una junta y entonces aquí me alineo con la forma como el Gobierno Nacional quiere manejar el PAE. Yo no estoy pensando en un gran proveedor ni en un número reducido de proveedores. En ese gran ‘contratismo’ es que se pierden los recursos. Estoy pensando en que nosotros, con los alcaldes, podamos organizar un grupo de mujeres o hombres que quieran suplir el contrato del PAE para los 40 niños de la vereda X en el municipio Y de acuerdo a la minuta del Ministerio de Educación y les pagamos y giramos anticipadamente para que tenga con que comprar los insumos.

¿Cuánto demora?



Lo que nos demoremos en organizar a la gente. Cada escuela tiene una junta de padres. Cada una puede definir quién puede proveer ese servicio. A partir de abril o mayo debería estar funcionando.

¿Qué opina de la propuesta de que el Gobierno le entregue al departamento la gestión de los proyectos 4G?



Facebook Twitter Linkedin

El gobernador electo nació en Rionegro (Antioquia) y tiene 45 años. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

El Gobierno Nacional tiene una disfuncionalidad, no solo de ahora, sino de atrás, en meterse en cosas que no necesariamente son de su resorte, incluso, son problemas que se han agravado con este gobierno. Hay una esquizofrenia institucional en el país y eso hace parte del centralismo fastidioso y asfixiante que padece Colombia. Por eso, nosotros estamos planteando que la riqueza que se genera en los territorios se quede en los territorios y estamos avanzando en ese referendo con la conformación de un nuevo comité promotor para que los tributos de renta y patrimonio se queden en los departamentos. Necesitamos apostarle a unas formas diferentes de conducir el país y de servirle mejor a la gente. En ese orden de ideas, la propuesta que hace el gobernador me parece bien.

¿Cuál será su rol en ese referendo?



Voy a ser un promotor, pero no voy a desconcentrarme de mis funciones como gobernador. Hay que buscar unas personas que estén dedicadas exclusivamente a esa tarea.



¿Qué va a pasar con las diferencias entre la Sociedad Hidroituango y EPM?

Esas diferencias quedarán zanjadas el 7 de diciembre cuando se conozca el fallo del Tribunal de Arbitramento. Ahí nos corresponderá a las partes acatar lo que allí se decide, pero yo tengo mucha ilusión por el socio que tenemos en frente que es el doctor Federico.

¿Cómo será su relación con él en el día a día?

Como ha sido hasta ahora:cordial, diáfana, transparente, pensando en Medellín, en Antioquia y en el país.

Usted dijo que no está de acuerdo con la propuesta de 'Paz Total' ¿Cómo mantener la seguridad sin ir en contra del Gobierno Nacional?

Veo al Gobierno Nacional muy embolatado en sus prioridades, yo las tengo muy claras, son las propias de los antioqueños. Los antioqueños están esperando a un gobernador que asuma su rol de ser el primer agente en materia de orden público, la primera autoridad de Policía. Lo que voy a hacer es seguir apelando al valor de los soldados y policías acantonados en Antioquia que no saben hacer otra cosa que combatir el crimen y proteger a los ciudadanos.



El proceso penal en su contra por presuntos delitos contra la administración pública pasó a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Confía en haya garantías para usted?

Yo tengo la tranquilidad de haber actuado bien. Los CAI están funcionando. Si tuviera que tomar una decisión parecida a esa la volvería a tomar, porque uno no puede dejarle a la expectativa de lo difícil que pueda hacer resolver un asunto administrativo o burocrático la seguridad de los antioqueños. Por lo demás, yo siempre tengo la disposición de concurrir donde las autoridades y donde la institución me convoque.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28