'No recibí respuesta a peticiones de Antioquia': Andrés Julián tras reunión con Petro

Andrés Julián Rendón aseguró en la noche de este martes, 12 de diciembre, que tras la reunión de algunos gobernadores electos con el presidente de la República, Gustavo Petro, no recibió respuesta a las peticiones que elevó desde Antioquia sobre las prioridades del departamento para los próximos años.



(Lo invitamos a leer: ‘En la Gobernación de Antioquia hay mucho derroche’: Andrés Julián Rendón)



"Yo sentí que no solo lo que planteé yo, sino muchos de mis compañeros, no tuvo respuesta. Este es un primer diálogo, es el primer camino para trabajar en línea institucional con todo lo que exige la población colombiana. Ojalá en los próximos encuentros eso pueda tomar lugar", dijo Rendón.

A las 3 de la tarde de este martes inició el encuentro en la Casa de Nariño en el que los gobernadores electos de Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Vichada, Atlántico, Caquetá, Cesar, Quindío, Tolima, Norte de Santander, Sucre, Risaralda, Putumayo, Valle, Santander y Antioquia tuvieron un diálogo con el presidente Petro.



(Le puede interesar: Este es el presupuesto que tendrá Andrés Julián Rendón en Antioquia para el 2024)



El mandatario electo explicó que durante la reunión no se hizo ninguna alusión a las tres inquietudes que él planteo desde el departamento: aumento del número de uniformados de la Policía Nacional, recursos para terminar las autopistas de la Montaña y conservar la delegación minera para Antioquia.

Antioqueños: finalizó la reunión en la Casa de Nariño. Los Gobernadores electos invitados tuvimos la posibilidad de hablar sobre nuestras preocupaciones y necesidades. En este primer encuentro no recibí respuesta a las peticiones que elevamos desde Antioquia. Con respeto con la… pic.twitter.com/nR76KVyKGw — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 13, 2023

"El tema de la seguridad se abordó más desde un análisis global de lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas, pero de ahí a platanizarlo con soluciones concretas no se tocó", dijo Rendón al finalizar el encuentro.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com