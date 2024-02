¿Por qué Andrés Julián Rendón dice que Antioquia no puede poner más plata para el Toyo?

Con bombos y platillos la gobernación de Antioquia —en cabeza de Aníbal Gaviria en su momento— celebró en octubre pasado la culminación del cale del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, o túnel del Toyo, en el Occidente antioqueño.



Con 9.730 metros de longitud y 900 metros de profundidad en la cordillera occidental, se trata de unas de las obras de infraestructura más importantes para el departamento y el país, que conectará a Medellín con el Urabá en un trayecto de 4 horas y media.

Su ejecución es clave si se tiene en cuenta que el túnel y las autopistas Mar 1 y Mar 2 acercarán el centro del país con los tres puertos sobre el mar Caribe que actualmente se construyen en las costas antioqueñas. Una vez el proyecto esté culminado será la salida portuaria más cercana para el interior.



Pero la dicha del hito de ingeniería aún no es completa. Desde el año pasado se advierte en el departamento la importancia de que el Gobierno Nacional, a través del Invías, desembolse millonarios recursos para terminar la construcción de las vías de acceso del túnel.

Así se ve el interior del túnel más largo de América. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Según explicó el gobernador Andrés Julián Rendón, actualmente se requieren 650.000 millones de pesos para que el proyecto no se convierta en el "elefanta blanco más vergonzoso" del país.



"Entre el Departamento Antioquia y el Distrito de Medellín ya se han puesto dos terceras partes de las inversiones requeridas para este proyecto. La ejecución a cargo de los entes territoriales es superior al 90 por ciento, en cambio, los aportes de la Nación registran tan solo avances del 46 por ciento", apuntó el mandatario.



Vale la pena recordar que el túnel carretero más largo de América se construye bajo la modalidad de obra pública con recursos de Medellín, Antioquia y la Nación que fueron garantizados desde 2014 con un convenio interadministrativo de cooperación.



Los entes territoriales comprometieron más de 1,3 billones de pesos en vigencias futuras para la construcción del primer tramo del proyecto que conecta a Cañasgordas con Giraldo a través de siete túneles —entre ellos el Toyo—, 16 puentes y 4,4 kilómetros de vías a cielo abierto.

La excavación del túnel principal finalizó en octubre del año pasado. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

El tramo dos, por su parte, es responsabilidad del Invías y conecta a Giraldo con Santa Fe de Antioquia. Hasta diciembre del año pasado, el Gobierno Nacional había destinado más de 1,4 billones de pesos para el proyecto, que incluyen los equipos electromecánicos del túnel principal y la construcción de otros 11 túneles, 13 puentes y 13,29 kilómetros de vías a cielo abierto.



Aunque la Nación ha invertido casi tres veces más del valor inicial comprometido, —hace 10 años se comprometieron 540.000 millones de pesos—, aún faltan recursos para garantizar la culminación del todo el proyecto.

Este es el ingreso al túnel desde Cañasgordas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

En ese sentido, el gobernador Rendón le pidió al Gobierno Nacional que termine la obra, pero que "si no está en su interés o en su posibilidad" se la entregue al departamento.



“Nosotros no podemos hoy invertir en este tramo del Invías, porque sería un detrimento patrimonial toda vez que no está bajo la tutela de gobernación. Acá ya nos ingeniaremos cómo terminarla", aseguró el mandatario tras una visita a las obras.



Desde finales del año pasado hay una advertencia por parte del ministro de Transporte, William Camargo, quien aseguró que no se destinarán más recursos a los contemplados incialmente para obras adicionales en las vías de Antioquia.



De ahí la preocupación en el departamento por la culminación del túnel más largo de América.



MEDELLÍN

