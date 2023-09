El candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, atiende la entrevista con EL TIEMPO en la parte de atrás de la camioneta Toyota que lo lleva desde un hotel en las Palmas —al oriente de Medellín— hasta el centro de Envigado.



Es jueves y la agenda de la campaña es apretada. Cada minuto cuenta. A mes y medio de las elecciones, con su equipo ha recorrido 120 de los 125 municipios de Antioquia. En los próximos días espera completar los cinco que le falta y repetir todos nuevamente, antes del esperado 29 de octubre.

Rendón —nacido en Rionegro (Antioquia) en 1978— inició en la política hace más de 20 años cuando llegó al concejo municipal de su ciudad natal. Tras su paso por el cabildo, ocupó cargos en los ministerios de Hacienda y Agricultura. Aspiró a la alcaldía de Rionegro y perdió. Luego se fue trabajar con el ex gobernador Luis Alfredo Ramos y ejerció como secretario de Gobierno.



Al terminal su periplo por las oficinas de la Alpujarra, se dedicó a la docencia de tiempo complejo en la Universidad Eafit —es economista y tiene estudios de maestría en Colombia y Estados Unidos— y después resultó electo como alcalde de su ciudad entre 2016 y 2019.



Hoy el candidato, hijo de profesores del Oriente antioqueño, aspira suceder a Aníbal Gaviria en los próximos comicios regionales. Con un diagnóstico claro de los tres dolores que aquejan al departamento, Rendón habla de sus propuestas, la cercanía con Federico Gutiérrez, las alianzas políticas y su relación con el Gobierno Nacional en caso de resultar ganador.

Andrés Julián Rendón fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

¿Cómo avanza la campaña?



Muy bien, nosotros llevamos un año recorriendo todo el departamento. Nos hemos encontrado con unos dolores muy grandes. Una situación de inseguridad tan no más azarosa que la registrada hace 20 años, un hambre aterrador, más de 2 millones de antioqueños, según datos del Dane, viviendo con menos de 12.000 pesos al día y una violencia espeluznante en contra de las mujeres las mujeres, que corren más peligro en su propia casa.

¿Por qué quiere ser gobernador?

Cuando fui alcalde de Rionegro valoré lo que puede hacer un gobernante en favor de su gente, sobre todo, transformando la vida de sus ciudadanos y el territorio mismo. Aprendí que mi lugar en la política estaba más en el hacer, en propiciar que las cosas pasen. Yo pienso que muchos políticos tienen muy buenos propósitos, pero yo me embarco hasta el final y no quedó tranquilo entre tanto no concrete un resultado favorable para la gente.

Federico Gutiérrez respaldó su candidatura, ¿cómo lo tomó?



Con mucha gratitud por Federico. Mi cariño con él viene, entre otras cosas, porque siendo yo alcalde Rionegro y él de Medellín lo busqué para que me ayudara a resolver un problema de servicios públicos. Nosotros no teníamos agua potable, sino pantano y resolverlo valía más de medio billón de pesos. Entonces yo fui, lo busqué y le dije que tenía esa dificultad y él me dijo “yo le ayudo a resolverla”. En efecto, nos ayudó, EPM se comprometió con Rionegro para hacer una inversión de más de medio billón de pesos, porque compró la empresa servicios públicos local que teníamos. Hoy ya ha invertido 450.000 millones de pesos. Tenemos agua sin color, sin olor y sin sabor.



¿De qué manera se dio ese apoyo? Otros candidatos también buscaban a ‘Fico’...



Yo con Federico, desde que los dos fuimos alcaldes, construimos una buena relación, hay mucha identidad. Yo le ayudé a su campaña a la Presidencia y también hay identidad generacional, nos gusta el deporte y siempre lo tuve muy informado de lo que estaba aconteciendo en la política.



Desde finales del año pasado lo busqué y le dije qué pretendía hacer. Él me animó a forjar una unidad con varios candidatos, lo cual hicimos. Eso no salió bien y al final me dice “hombre, yo pienso que uno tiene que trabajar con lo que hay y si lo que hay es una alianza con una alianza con un buen amigo (Eugenio Prieto) denle para adelante”. Ahí había estado Juan Diego Gómez, pero dijo que si la definición habría de tomarse antes del 8 de septiembre él no era capaz de meterse entonces decidimos ir Eugenio y yo.

Federico Gutiérrez anunció apoyo a Andrés Julián Rendón para la gobernación de Antioquia. Foto: Cortesía

¿Usted se siente cómodo con el partido Liberal?



Yo me siento muy cómodo con lo que representa Eugenio y los equipos que lo han apoyado a él. Eugenio es un gran hombre, además, yo tengo orígenes liberales. Yo fui concejal por el Partido Liberal, en lo que se llamaba el ‘Sector Democrático, que era una línea liberal que manejaba el presidente Uribe. Digamos que hoy estamos alinderados alrededor de Federico, una apuesta políticas que quiere detener la destrucción de Medellín y construir un muro de contención para que eso no llegue a ningún otro rincón de Antioquia y del país.

¿Usted cree que a su candidatura le ha dado fuerza tener el respaldo del expresidente Álvaro Uribe?

Por supuesto. El presidente Uribe es una persona a quien no solo admiramos, respetamos y queremos, sino que yo he sentido la fuerza que mi candidatura ha tomado desde que el partido me dio el aval. El partido es una colectividad muy importante en todo el departamento, tiene unos ciudadanos militantes muy activos. Tiene mucha presencia y eso ha robustecido mucho mi candidatura.

Rendón cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

¿Cómo ve la alianza entre Juan Diego Gómez y Mauricio Tobón?

Me parece bien, nosotros hemos tenido diálogos con ellos y yo pienso que cada quien en esta contienda hace su tarea y hace lo que cree más conveniente a su proyecto político.

¿Pero cree que todavía se podría dar una alianza con el que resulte entre ellos dos?

Nosotros hemos invocado, no solamente con ellos, sino con otros con quienes tenemos afinidad o compartimos propósito, que no es otro que detener ese saqueo que ha tomado lugar en Medellín y evitar la destrucción que Petro quiere sembrar en Antioquia. La tarea de nosotros es mantener abiertas las puertas del diálogo. En la encuesta de hace una semana quedé yo peleando el primer puesto porque hay un empate técnico con quien está ocupando el primer lugar, eso es una foto, una realidad política muy diferente a la que se venía registrando desde hace un mes y medio.

Es decir, usted estaría dispuesto a un acercamiento, pero considera que debe ser el candidato de esa alianza...

Yo sigo abierto, pero la política se va marcando con los hechos y ese es un hecho bastante relevante que posibilitó la unión con Federico. Su anuncio nos ponen en una senda de trabajo con mucho optimismo y con muchas posibilidad para ganar la Gobernación.



Tiene un diagnóstico claro de las necesidades del departamento, ¿cuáles son sus propuestas?



Los antioqueños están esperando que un gobernador asuma la tarea de seguridad. No quejándose, ni lamentándose, ni escribiéndole cartas al presidente. No todo lo que acontece en el tema de seguridad es un asunto que pasa por soldados y policías. Yo, por ejemplo, encontré en medias administrativas como tumbar las casas de vicio la mejor herramienta para combatir el microtráfico. Vamos a apelar al valor de soldados y policías, acompañado de medidas administrativas como tumbar las casas de vicio en todos los rincones de Antioquia, de la tecnología, de frentes de seguridad, no menos de 5.000 cámaras bien ubicadas.

En su respuesta deja ver una crítica a la gestión de Aníbal Gaviria en seguridad. ¿Usted cree que ha sido débil lo que él ha hecho en la materia?

Yo pienso que a veces se piensa que la seguridad es un asunto de soldados y policías y no es así. En los foros es común escuchar a candidatos que dicen que van a aumentar el pie de fuerza, eso no está en sus competencias, pero uno sí puede echar mano de otras cosas.

¿Y frente al hambre?



Nos toca trabajar en dos grupos poblacionales. En los niños y jóvenes, y en los mayores. Vamos universalizar el Programa de Alimentación Escolar para que no haya ni un solo niño o joven que asista a una escuela pública que no tenga, al menos, dos comidas al día durante todo el año. Para eso, si nos toca, utilizaremos la totalidad del impuesto vehicular. Voy a entregarle el manejo del impuesto vehicular al Banco Arquidiocesano de Alimentos, a organizaciones sociales, a los empresarios, con el único propósito de universalizar el PAE.

Pero eso igual tendría que pasar por los mecanismo de contratación del Estado...

Sí, se puede hacer una fiducia, un patrimonio autónomo y de eso sale una licitación, pero los integrantes de esa junta de la fiducia podrán ser estos mismos actores que enunciaba.

Senadores, diputados, concejales y otros miembros del Centro Democrático han respaldado activamente la campaña. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

¿Y cuál es el plan para los mayores?



A mí en Rionegro me funcionó comprarle una pequeña pensión a los que se habían envejecido sin pensión y estaban empobrecidos. Eso mismo habremos de hacer con los 500.000 mayores vulnerables en Antioquia, así sea una pensión de 330.000 pesos por mes que les permita comprar la canasta básica alimentos.

También habló de mujeres...

Nos toca poner a las mujeres en el centro de nuestras prioridades. Una forma de quitarles el yugo de la violencia que tienen encima pasa por liberarles horas del cuidado que hacen en favor de nuestros hijos, de los papás y de los enfermos. No estamos diciendo que vamos a pagar todas las horas de cuidado, pero sí podemos comenzar con acciones afirmativas.



¿Cuáles acciones?

Por ejemplo, extendiendo la jornada de los niños para que en la mañana estudien lo básico y en la tarde aprendan a tocar un instrumento, se familiaricen con una expresión deportiva, aprendan inglés, robótica. Los que están próximos a graduarse adquieran destrezas en un oficio técnico que les mejore su empleabilidad, su capacidad de emprender.



¿Cómo más? Creando un sistema departamental del cuidado, que una mamá pueda salir a trabajar y tenga la certeza de que su pequeñito va a estar bien cuidado en un Centro de Desarrollo Infantil durante lo que va a ser su jornada laboral o que una mujer que quiera estudiar y tiene su cargo un enfermo sepa que hay un sitio donde llevarlo por unas horas del día mientras ella estudia, trabaja, emprende, gana autonomía económica y si gana autonomía económica se quita encima a los atarbanes que las violentan a ellas.

¿Qué hay de infraestructura?

Nos toca ser muy imaginativos. Este departamento tiene 28.000 kilómetros de vías, 26.000 destruidos y solo 2.000 kilómetros funcionan bien que son las nacionales. ¿Qué podemos hacer? Buscar el mecanismo de obras por impuestos, que solo existe para los tributos nacionales. Hay que platanizarlo para que tome lugar con los tributos de orden local y departamental. Habilitar el 70 por ciento de la red vial terciaria es muy importante, con placa huella, cunetas y muros de contención.

La campaña de Andrés Julián Rendón inició hace más de un año. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

¿Cuál es su posición frente a Hidroituango?

El mayor problema que tuvo Hidroituango, más allá de la calamidad natural, fue tener a un alcalde como Daniel Quintero y un gobernador que, no sé si por la dificultades propias que infortunadamente tuvo que vivir, terminó por guardar mucho silencio. Solo recientemente sentó una posición bastante clara, pero que es poco extemporánea en la que de alguna manera da cuenta de lo que puede pasar cuando se deja un proyecto como estos en manos de alguien tan mezquino como Daniel Quintero.



Ahora, ¿qué confianza tenemos nosotros?, que Federico será el alcalde Medellín y que va a pensar no solo en Medellín, en EPM, sino también en Antioquia. Él sabe lo importante que es Hidroituango para garantizar la estabilidad energética del país y para producir ingresos para el departamento. A mí no me cabe duda que con Federico las cuatro turbinas restantes, de la cinco a la ocho, entrarán en funcionamiento muy rápidamente y con eso vamos a tener posibilidades de que Hidroituango no solo repague rápidamente los sobrecostos en los que se tuvo que incurrir por el desastre natural y por el desastre llamado Quintero, sino que también empiece a botarle plata a sus socios.

¿Qué pasaría con el Tribunal de Arbitramento?

Hay que conciliar. Con Federico es muy fácil conciliar eso. O fácil no, porque fácil en esto no hay nada, pero es muy posible porque es una persona con la que se puede dialogar, es una persona que tiene en su cabeza Antioquia, que quiere ayudarle a Antioquia, que quiere sacar adelante el proyecto.

¿Cómo sería su relación con Gustavo Petro?

Respetuosa, pero nunca arrodillado. Soy muy institucional, tengo claras mis competencias y las de los demás niveles de gobierno. En ese marco obraría.



¿Y qué pasaría si no llega Federico Gutiérrez a la alcaldía?

También muy institucional, pero tenemos mucha fe en que Federico, que es un actor político tan relevante tan importante, nos ayude, no solo a detener el saqueo de Medellín, sino a evitar que esa destrucción que infortunadamente se sembró por secuaces de Petro.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28