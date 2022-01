Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, de Atlético Nacional, y baterista de la agrupación Tres de Corazón, fue absueto por el delito de aborto inducido, por el cual se le acusaba.



Así lo dio a conocer el propio Muñoz este miércoles a través de sus redes sociales.



(En contexto: Baterista de Tres de Corazón implicado en caso de aborto no consentido)

"La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad, es un honor para mí contar con todos ustedes", afirmó el hombre.



(Le puede interesar: El revelador testimonio de atleta que denuncia abuso de su entrenador)



Sin embargo, la presunta víctima anunció que apelará la decisión e irán a otra instancia, según le dijo su abogada al diario El Colombiano.

El proceso contra el barrista y músico se inició en mayo del 2019, cuando, presuntamente, habría obligado a su pareja de entonces a consumir pastillas para evitar que estuviera en embarazo.



"Él le pidió que abortara, ella se negó a hacerlo y Muñoz, presuntamente, introdujo dentro de una bebida que le dio algunas pastillas para causar el aborto”, aseguró en su momento la defensa de la mujer.



(Además: Renunció a todo por internarse en una selva del Chocó a cumplir su sueño)



La apelación se hará el 22 de marzo.