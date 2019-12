Futbolista Andrés Cadavid demandó por calumnia al Alcalde de Medellín

El jugador del Deportivo Independiente Medellín, Andrés Felipe Cadavid, radicó el pasado mes de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Mauricio Tobón, por el delito de calumnia.



Esto, porque, el jugador y su defensa consideran que, con las declaraciones de Gutiérrez donde lo vinculaba con los cabecillas de la banda criminal ‘La Terraza’, el mandatario incurrió en aquel delito que está tipificado en el código penal y afectó el buen nombre del futbolista.

Dichas declaraciones se dieron el pasado 30 de octubre, cuando el alcalde de la ciudad hizo el anuncio de una operación de extinción de dominio de 378 bienes relacionados con la banda criminal ‘La Terraza’, ubicados en Medellín y otras zonas de Antioquia.



En medio de sus declaraciones, el mandatario nombró a Andrés Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda quienes fueron capturados por las autoridades.



En efecto, "al futbolista le fueron embargados un vehículo y un establecimiento comercial, pero, esa en este proceso no persiguen a Andrés Cadavid como persona natural, ¿por qué hay unos bienes de suyos en el proceso mencionado? Porque es el socio mayoritario de un establecimiento de comercio”, declaró a EL TIEMPO el abogado del jugador, Mauricio Beltrán Bedoya.

“Precisamente, ese es un proceso donde nosotros no discutimos, porque el proceso existe, nosotros entraremos a demostrar que esos bienes que le incautaron a Andrés Cadavid, son unos bienes que proceden legalmente de los dineros que Andrés se ha ganado a través de su actividad”, agregó el jurista.



“Lo que nosotros pedimos es que haya una rectificación del alcalde, en este momento no buscamos dinero, porque a Andrés le importa más su imagen que el dinero, obviamente hubo perjuicios económicos, entonces en ese sentido podríamos perseguir una indemnización, pero lo que nos interesa es que se convoque a una rueda de prensa, en las mismas condiciones y se rectifique”, declaró el abogado del jugador.

De acuerdo con el defensor, él, en nombre del jugador, intentó hablar en varias ocasiones con el mandatario para que realizara la rectificación, “porque lo que dijo fue sumamente grave, que él pertenecía a una estructura criminal y que era su testaferro y eso no lo podría decir porque para que alguien pueda sostener semejantes palabras tendría que haber un fallo condenatorio de un juez donde se constaten esos hechos (…) pero en este caso, ningún juez lo ha condenado, es más, no hay ninguna investigación en su contra”, indicó.



“Los mayores afectados por este golpe, quienes en su mayoría han sido capturados, son Alias Chicho, el Chivo, Cerdo, Guasón, Keiler, Tombolín, Pichigordo y Andrés Cadavid", explicó el alcalde, en su momento.



“El mandatario dio el nombre de Andrés Cadavid, lo pone al mismo nivel de estos cabecillas y hasta dice que está capturado (…) Esto le produjo a Andrés daños irreparables, hablamos de su imagen y hasta económicamente, se afectó su buen nombre, no hubo presunción de inocencia”, manifestó Beltrán.

Cabe recordar que en noviembre pasado, el Deportivo Independiente Medellín, equipo del jugador, no lo tuvo en cuenta en el partido de ida de la final de la Copa Águila que disputó contra el Deportivo Cali, esto por la por su vinculación en la operación de extinción de dominio.



"Algunos de estos bienes incautados están en el centro de Medellín, otros en distintas zonas de la ciudad y en edificaciones ligadas a otros procesos, como este bien de ‘El viejo oeste’, de temas de armas", agregó Gutiérrez en sus declaraciones en octubre pasado.



Este polígono es propiedad del futbolista, quien ya se había presentado ante las autoridades en julio de este año para aclarar si las armas que se utilizaban allí tenían los salvoconductos en regla, luego de que se descubrieran irregularidades en la expedición de permisos por parte de la Cuarta Brigada, en Medellín.El proceso en contra del alcalde Gutiérrez y del secretario Tobón fue entregado a la Fiscalía 112 local, que será la encargada de llevarlo y donde se determinará cuándo se realizará la audiencia de conciliación entre las partes.

