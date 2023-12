Ella es la reina colombiana que fue novia de falso príncipe árabe que llegó a Medellín

Conducía autos y motos de lujo, visitaba los restaurantes más exclusivos, iba a grandes conciertos y hasta se codeaba con militares, empresarios y políticos en Medellín, así vivió varios meses Andrea Aguilera, exreina de belleza, por cuenta se su noviazgo con Fereidoun ‘Fred’ Khalifa Khalilian, el falso príncipe árabe que visitó Medellín entre 2021 y 2023.

El impostor fue capturado en junio de 2023 en Estados Unidos. Foto: Imágenes tomadas de Instagram @princefred

En redes sociales este hombre dice pertenecer a una familia real árabe. Además, se muestra como empresario de criptomonedas, agente de espectáculos, representante de celebridades, ejecutivo de empresas tecnológicas y propietario de un sello discográfico.



En junio del 2023, el falso ‘príncipe árabe’ fue capturado en Estados Unidos, pues estaba siendo investigado por presunta conspiración para asesinar a un antiguo empleado suyo.



Según las investigaciones de las autoridades americanas, el hombre le habría pagado supuestamente 20 mil dólares a sus guardaespaldas para que lo matara. No esperaba que el escolta se "aliara" con el cineasta para engañarlo, pues fue fotografiado como si estuviera muerto.



En ese momento su nombre se volvió relevante y se 'cayó' su fachada de príncipe árabe y su exnovia, se dio cuenta de su verdadera identidad.

Su exnovia rompe el silencio

Andrea Aguilera, de 28 años, fue reina de belleza, es antioqueña habla español, inglés y francés, es periodista, presentadora de televisión y soprano en el Conservatorio de Música de Antioquia.



En el 2021 participó en el certamen Miss Mundo en Puerto Rico representando a Colombia.

Andrea Aguilera, Miss Mundo Colombia Foto: Instagram

Aguilera reveló que Khalilian, de 51 años, se le presentó como un árabe criado por una familia adoptiva y proveniente de la realeza.



"Decía que su mamá era princesa y él decía ser diplomático. Él tenía su pasaporte diplomático. ¿Cómo tú no le crees? Cada que entrábamos a Estados Unidos había alguien que lo recibía en el aeropuerto, era un trato preferencial", contó para W Radio.

"Me le creí el cuento. (...) Seguramente, no he sido ni la primera ni la última mujer que el hombre engaña", relató en la emisora.



"Después de que lo arrestan me di cuenta de que todo era una mentira", agregó sobre el estadounidense, quien también se presentaba como empresario de criptomonedas.



Aceptó que estuvo en una relación "con una persona equivocada". Sin embargo, busca que su reputación no se vea afectada, ni mucho menos que la tilden de ser la expareja de Khalilian cuando ha construido una imagen en el mundo del modelaje.



"Cada uno debe responder por lo que le corresponde", sentenció.



Aguilera enfatizó que no está involucrada en ninguno de los casos que investiga la justicia de Estados Unidos, así que espera que no la difamen.

MEDELLÍN

