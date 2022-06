Eran pocos los que el 29 de mayo pensaron que Federico Gutiérrez se quedaría por fuera de la contienda para ser Presidente de Colombia en el próximo cuatrienio.



La excesiva publicidad, la cuantiosa inversión y el apoyo de los partidos tradicionales prácticamente le aseguraban un cupo en la segunda vuelta.

Pero en las urnas no fue así, como tampoco lo fue en un modelo estadístico en el que se basó el analista antioqueño Luis Ángel Gómez, quien fue el único que predijo con exactitud el resultado en la primera vuelta: Petro (39 %), Rodolfo (28,5 %), ‘Fico’ (24,5 %) y Fajardo (4 %).



Luis Ángel, quien trabaja en análisis estratégico de datos, nunca pensó que algo que hizo por hobby lo fuera a hacer viral.



"Cuando tiré la predicción me cayeron encima en redes sociales diciéndome que cómo se me ocurría poner a Federico Gutiérrez de tercero, que estaba loco y que me iban a cobrar esa predicción el lunes después de las elecciones. Cuando efectivamente se dio y fue tan acertada, comenzaron a escribirme para decirme que tenía razón y eso fue cobrando fuerza y tuvo una viralidad demasiado grande llegando a más de 3 millones de impresiones. No me lo esperaba, la verdad", cuenta el hombre.



4⃣ Análisis de 2° vuelta:



Hay mayor incertidumbre por la información de baja calidad y que apunta a empate técnico. Esta será una prueba de fuego para el modelo.



Recuerden que el verdadero escenario es el 19 de Junio, todos a votar 🇨🇴.



Los leo 👀⬇️#PollaElectoral pic.twitter.com/Op1j8q7o1b — Luis Angel (@luisangelgd) June 17, 2022

Para las elecciones de segunda vuelta, este 19 de junio, Luis Ángel hizo lo mismo y basado en el modelo de datos, pronosticó el resultado entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.



En el segundo análisis, el escenario arrojó que Rodolfo Hernández ganaría las elecciones con 10 millones de votos, lo que representa el 49 % del total. Gustavo Petro, por su parte, alcanzaría 9,6 millones de votos que le darían el 46%, mientras que el 5% votaría en blanco, lo que se traduciría en un millón de votos aproximadamente.



Dice el analista de datos que para este escenario hay mayor incertidumbre por la información de baja calidad, lo que apunta a un empate técnico.



"Esta será una prueba de fuego para el modelo. Aquí es más complejo porque hay elementos que no había antes, como es el no tener a nadie del uribismo en contienda, lo que hace un escenario un poco dudoso y con mucha incertidumbre. A esto se suma que las encuestadoras no sacaron encuestas muy actualizadas que no logran medir el impacto y cómo se ha estado moviendo la contienda electoral", indica Luis Ángel.



¿Cómo se hace el pronóstico?

Cuenta el hombre que él se mueve mucho en el análisis de los datos desde la parte empresarial y lo que hizo fue replicar el modelo que se utiliza en este ámbito en las elecciones y funcionó bien.



"Tiene dos grandes módulos: el primero es la masa de votantes, para lo que se toma el censo electoral, el histórico de votaciones, relaciones con lo ocurrido con pasadas elecciones y analizar tendencias. Lo otro que se analiza es el clima electoral, cuántas personas quieren salir a la votar y la movida en redes sociales. Yo me baso mucho en las encuestas porque son un instrumento de medición importante, pero hay que saberlas analizar, viendo la ficha técnica", explica Luis Ángel.



De igual forma, cuenta que también hace una segmentación de los votantes, lo cual le ha arrojado que, por ejemplo, "un seguidor de Gustavo Petro es muy leal, mientras que Rodolfo tiene seguidores más volátiles que de pronto no se ven tan identificados con él, pero lo ven como una tercera vía".



Estas variables se ponen en el modelo estadístico de datos para simular los distintos escenarios.



