EPM cumple 66 años en medio de retos, polémicas e incertidumbre financiera

Este 6 de agosto EPM, quizá la entidad pública más importante de Medellín, cumple 66 años de existencia.



Sin embargo, su aniversario no llega en la mejor de las realidades de la denominada ‘joya de la corona’ de la capital antioqueña.



Incertidumbre y sobrecostos en Hidroituango, afectaciones por el covid, amenaza de embargos a sus cuentas, diferencias con la Gobernación y oposición a la enajenación de sus activos hacen parte de su presente.

En la más reciente sesión del Concejo de Medellín dedicada a las finanzas de la empresa, se conoció la realidad de la empresa en materia financiera, las metas al corto y mediano plazo y las estrategias para cumplir con dichas metas.



Según informó EPM, la situación financiera de la empresa depende de tres factores: la evolución de la contingencia en Hidroituango, el cobro de las indemnizaciones de las pólizas de seguros y los efectos de la emergencia del covid-19.



Tres cosas que son una absoluta incertidumbre.



Hidroituango

El megaproyecto promete generar el 17% de la energía del país. Foto: Jaiver Nieto

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, explicó que para el Plan de Inversiones al 2023 se requieren $11,2 billones.



El directivo aclaró que estas son “inversiones irrenunciables”, ya que en su mayoría son para la terminación de Hidroituango, y el resto corresponden a compromisos regulatorios, por lo que EPM no está en capacidad de reformular dicho plan.



De ese total, el megaproyecto se llevará 4,22 billones en esos años, cifra que ya está incorporada en el nuevo valor de la inversión: $18,3 billones.



“Estamos en el plan de fondeo de EPM, no queremos tener un exceso de endeudamientos, sabemos que las calificadoras nos están monitoreando y hemos sido transparentes en entregar toda la información a las entidades pertinentes.



Al respecto, la concejala María Paulina Aguinaga expresó su preocupación por las billonarias pérdidas que está generado Hidroituango. Cifras mostradas por la cabildante indican que EPM perdería más de $4 billones si no entra en operación y que ya ha dejado de percibir $6,46 billones por no entrar en operación en 2018 debido a la contingencia.



Esto, sin sumar los $7,1 billones de sobrecosto en su valor inicial, pasando de 11,2 a 18,3 billones de pesos.



“En Hidroituango han ejecutado, a mayo, $12,9 billones, faltando 5,4 billones por ejecutar. Además, una cosa es que se empiece a generar esa energía y otra que se comience a comercializar esa energía. Entonces ¿cuándo comienza a generar de manera comercial Hidroituango? preocupa que año tras año estas fechas de entrada en operación se han ido cambiando”, expresó Aguinaga.



Desinvertir en activos

Carrillo le explicó al Concejo que para garantizar los recursos para el Plan de Inversión 2021-2023, la compañía necesita recursos por $6,5 billones. De ese total, $1,9 billones ya tienen crédito contratado o llevan muy avanzadas las negociaciones.



“Para los $4,6 billones restantes se requiere buscar alternativas de financiación, por lo que se vuelven relevantes las discusiones sobre desinversiones y otras estrategias”, expresó Carrillo.

La venta de la participación accionaria –no controlante- de EPM en UNE e Invertelco, es vital para lograr esta meta. Sin embargo, requiere la aprobación del Concejo.



Precisamente, durante este mes se estará discutiendo este proyecto de Acuerdo en la corporación.



Al respecto, el gerente de EPM contó que los dividendos pagados a EPM por esta participación es de $314.000 millones entre 2015 y 2021, sin embargo, la gran mayoría fue en los primeros años.



“Desde el 2017 los dividendos han sido prácticamente inexistentes, es una tendencia que no tiende a cambiar, e incluso las necesidades de capital en este negocio tienden a aumentar”, argumentó Carrillo.

Propuesta de la Gobernación

Este 5 de agosto se activó el tribunal de arbitramento que busca una solución a las dos demandas arbitrales presentadas por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, de la que la Gobernación es socio mayoritario, a EPM, por incumplimiento de tres hitos en la construcción de Hidroituango.



(En contexto: Lío entre Gobernación y EPM por Hidroituango irá a tribunal de arbitramento).



Este proceso se había suspendido como un común acuerdo para buscar un arreglo directo. En este sentido, la Gobernación propuso a EPM la venta de la participación accionaria (52,88%) a cambio de convertirse en socio minoritario de EPM, algo que desestimó la junta directiva en su reunión del 27 de julio.

"La Junta Directiva no vio posible la forma de pago presentada por la Gobernación y planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios", fue la respuesta de la Junta.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó: "Si abriéramos la puerta a convertir a EPM en una empresa por acciones, abriríamos la puerta a la privatización. Ese sería un primer paso que nos parece muy riesgoso. Por tal razón, la decisión es mantener la empresa como una empresa industrial y comercial del Estado, cien por ciento pública y de la ciudad de Medellín".



A esto, el gobernador (e), Luis Fernando Suárez recalcó que a la Gobernación no le interesa recibir recursos por esta operación.



"Mantenemos nuestra posición de vender nuestra participación en Hidroituango contra una participación en EPM. No nos interesa vender por recursos ordinarios, ya que Hidroituango es un proyecto exitoso que va a generar una remuneración, que sería prácticamente lo mismo que recibir recursos ordinarios. Creemos que la que hicimos es la mejor propuesta y seguiremos en diálogo para buscar un arreglo directo", enfatizó Suárez.

Cifras de EPM

El gerente Carrillo expresó que los ingresos del Grupo EPM en 2020 fueron de $19,8 billones y que “el promedio de incremento en los últimos años ha sido del 5 por ciento, que es un buen indicador de crecimiento.



“En términos de EBITDA (flujo de caja), en 2020 fueron $5,7 billones, lo que es un resultado positivo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia”, aseguró el directivo.



En cuanto a la deuda, informó que, al 31 de marzo de 2021, esta era de $25,5 billones, de los cuáles la mayoría está en bonos de dólar (26%) y bonos globales (21%), banca internacional (17%) y banca local (11 %).



De esta deuda, EPM Matriz tiene el 76%, las filiales internacionales, el 18% y las filiales nacionales el 6 %.

Al respecto, la concejala Aguinaga cuestionó el alto endeudamiento que ha tenido EPM, especialmente en los últimos 7 años.



“Actualmente, los bancos y acreedores son dueños del 50,5% de los activos de la Matriz EPM y del 57,5 % de los activos del Grupo EPM. Endeudarse per se no es malo, lo malo es hacerlo en inversiones o proyectos que ni siquiera rentan el costo del capital, como lo han sido inversiones en el exterior como Aguas Antofagasta, Bonyic, Cururos y como lo será Hidroituango, que tiene $7,1 billones de sobrecosto”, cuestionó Aguinaga.



Para ella, la situación financiera de EPM sigue siendo “sumamente delicada” y dependerá, en gran medida, de lo que pase con Hidroituango.



Por el contrario, Carrillo aseguró que "a pesar de los retos gigantescos, vemos un buen panorama que somos capaces de acometer".



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10