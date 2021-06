‘Amparo’, la película paisa con actores naturales que va a Cannes

En 2014, un cortometraje sobre una adolescente llamada Leidi llevó a Simón Mesa a cruzar el Atlántico, desde su natal Medellín, a Cannes, en Francia.



Ese año, la producción ganó la Palma de Oro y el nombre del joven director empezó a resonar en el mundo del séptimo arte.

Pero esa no fue la única vez que llegó al renombrado festival internacional de cine; en el 2016 el corto Madre también hizo parte de la Selección Oficial de Cannes.



Cinco años después, la conexión no para. Parece el destino o recompensa a sus esfuerzos, pues ahora el director llegará con su primer largometraje titulado Amparo, que se estrenará allí en una versión con protocolos pandémicos del 7 al 15 de julio, y que podrá aspirar a varios premios en el marco de la Semana de la Crítica, además de la prestigiosa ‘Cámara de Oro’, entregada por el jurado del Festival a la mejor ópera prima.



En esta selección, la obra del paisa y Libertad, de la directora española Clara Roquet, son las únicas películas de habla hispana.



La participación para él es un motivo de alegría, como lo reconoce. Sin embargo, tiene otro tinte que infla de orgullo al gremio cinematográfico en Medellín debido a que desde La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria, en 1998, una película antioqueña, un largometraje, no estaba en ese festival.



“Es un motivo de alegría muy grande poder estar en el Festival de Cannes pero, digamos, también trato mucho de sentarme y poner los pies en la tierra y es que el cine trasciende Cannes. Son muchas cosas y usualmente las películas tienen una relevancia mediática más fuerte cuando aparece en festivales. Pero estos son una parte muy pequeña del proceso que es algo muy grande, de muchos años, de mucho trabajo, entonces es como una partecita no más”, comenta desde su habitación ubicada en Suecia, mientras era de noche y la tarde en Colombia.



Amparo, película producida en Medellín dirigida por Simón Mesa.

Desde ese país nórdico adelanta los toques finales de Amparo para que sea apta para una proyección en el cine. Entre las tareas está la mezcla de sonido.



A todas estas, Mesa no le resta importancia al festival que le ha dado momentos agradables y de reconocimiento.



“Representa mucho para una película como Amparo que, digamos, no es una película comercial y que estos espacios le dan mucha visibilidad para que se pueda hacer un poco más rentable la exhibición y la distribución de la película tanto en Colombia como en otros países”, añade.



Lo que también reconoce es que es un espaldarazo al esfuerzo, pues la película no fue fácil de hacer.

La historia

Fue grabada a finales de 2019 en Medellín con poco presupuesto, el cual tuvo que ser sorteado para lograr lo que mejor se pudo porque requería ambientar una capital antioqueña en la década de los 90, cuando la ciudad vivió años de terror por culpa de la guerra.



La historia transcurre en 1998. Allí, Amparo, una madre soltera, lucha por liberar a su hijo adolescente que ha sido reclutado por el Ejército y es enlistado en una zona de guerra. “Ella se lanza a una carrera contra el tiempo en una sociedad gobernada por hombres, corrupción y violencia”, dice la sinopsis.



Esa Medellín noventera que proponía el guion requirió esfuerzos de producción.

“Había escenas como de un batallón con muchos chicos y había muchos extras y esto implicaba costos grandes, entonces hicimos una película que implicaba muchos costos pero con muy bajo presupuesto”, recuerda el director antioqueño.

Amparo sí surge en sus primeras versiones de guion como una necesidad mía de acercarme a esa historia de mi madre, no es la historia de mi madre, pero parte de esa intención de muchas experiencias FACEBOOK

La protagonista es Sandra Melissa Torres, un actriz natural que “se fue perfilando como una persona que tenía unas cualidades que se adaptaban muy bien al personaje”, como lo cuenta el mismo Mesa.



Parece que el guion se adaptó a ella en medio del casting que escudriñó talento profesional y empírico por parte de la empresa productora llamada Ocúltimo, que él creó junto con el fotógrafo Juan Sarmiento y que sacó adelante este largometraje.

“Ella es una persona llena de vida, muy extrovertida y ensayamos mucho. Fue durante un mes o quizás más a la oficina de la película que teníamos en donde ensayábamos y era una relación que se fue haciendo muy constante”, cuenta.



“Hablábamos mucho y digamos que ella al principio le daba un poco de miedo la actuación y estaba un poco dudosa, pero cada vez más fue entendiendo que tenía esa habilidad y ella tiene ciertamente una habilidad para actuar”, agrega Mesa sobre su protagonista.



Amparo, película producida en Medellín dirigida por Simón Mesa.

Como julio se acerca con el festival y con este, sus estrellas, actores y directores, Simón y su socio adelantan las gestiones para que Sandra Melissa viaje a tierras francesas y los acompañe.



La tarea no es fácil porque requieren dinero y las ayudas escasean en pandemia y crisis económicas que actualmente vive el país. No obstante, trabajan para lograrlo.



Precisamente la última vez que una película paisa estuvo en el estival, dos de sus protagonistas viajaron con Víctor Gaviria, el director de La vendedora de rosas. En ese entonces viajaron Lady Tabares, quien interpretó a Mónica, y Giovanni Quiroz, quien hizo el papel del ‘Zarco’.



Pasión por el cine

Para llegar hasta Cannes y otros festivales, hubo un camino que recorrer. Primero llegó una pasión por el cine, la cual se fue acrecentando cuando Mesa adelantaba sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Antioquia, en Medellín.

Tras graduarse viajó a Londres, en donde reafirmó esa misma pasión al estudiar en el London Film School por tres años.



Estar allí le abrió un espectro más amplio para amar el cine, para escribir guiones y encaminarse en la dirección de producciones audiovisuales.



“Nunca había salido del país hasta ese momento y digamos que me dio una perspectiva muy diferente de la vida, pues, y claro allá conocí muchos amigos de distintas partes del mundo que me mostraron el cine que se hacía en sus países y también en la escuela pude conocer mucho cine”, explica.



Además de la claqueta, el trabajo con sus actores en las diferentes direcciones, Simón también reparte su conocimiento.

Es un motivo de alegría muy grande poder estar en el Festival de Cannes pero, digamos, también trato mucho de sentarme y poner los pies en la tierra y es que el cine trasciende Cannes FACEBOOK

Un poco después de culminar su carrera en la Universidad de Antioquia arrancó labores como profesor, una faceta que le ha ayudado a sortear los embates económicos que trae hacer cine solo en Colombia.



“Es que cuando uno hace cine en Colombia, o por lo menos como lo hacemos muchos, pareciera que no trabajáramos, porque estamos en un proyecto que dura muchos años, que no te puede dar rentabilidad fácilmente porque el cine es muy costoso y es un arte”, comenta.



Para grabar Amparo se retiró de la Universidad de Antioquia porque requería de todo su tiempo y ahora, cuando la cinta está a punto de dar a luz, Mesa ya es docente en la Universidad de Medellín, en donde lleva un semestre al frente de estudiantes deseosos de aprender.



Desde su papel como guía en el cine ha visto que los jóvenes, por lo menos en la capital antioqueña, se están interesando cada vez más por el séptimo arte.

El papel de la mujer

Todo ese trasegar por la academia lo llevó a esas tres producciones, que hoy lo tienen en el radar del cine colombiano y, por qué no, mundial.



Curiosamente los dos cortos que escribió y dirigió y ahora el largometraje tienen algo en común: a la mujer como protagonista y sus luchas en la capital de Antioquia.



Leidi, que narra la historia de una mamá adolescente y que fue una historia pedida para que dirigiera; Madre, que es sobre la explotación sexual infantil; y, ahora, Amparo. Todas con Medellín como epicentro de las historias.



Facebook Twitter Linkedin

Amparo, película producida en Medellín dirigida por Simón Mesa. Foto: Cortesía Producción Amparo

Mesa reconoce que no ha buscado que siempre las mujeres sean las protagonistas de sus historias, pero sí dice que su propia mamá ha tenido influencia en su manera de hacer cine.



“Amparo sí surge en sus primeras versiones de guion como una necesidad mía de acercarme a esa historia de mi madre, no es la historia de mi madre, pero parte de esa intención de muchas experiencias, yo soy un hijo de una con el estereotipo de la madre soltera que trabaja como lo es Amparo”, asevera Mesa sobre sus experiencias.



Precisamente esta película le ocupa, por ahora, todo su tiempo. Mientras tanto, ultima detalles para terminarla y planea su viaje a Cannes, pero también piensa en su estreno en Colombia, lo cual espera que sea este mismo año, aunque son varios los factores que se deben tener en cuenta para que se haga realidad.



“Tenemos muchas ganas de estrenarla cuanto antes, pero no es algo que sea cuestión de meses porque estamos entendiendo también la pandemia”, concluye desde su habitación en Suecia, donde sigue preparando todo con Amparo.



DAVID CALLE

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @davidcalle1

