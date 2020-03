Aglomeración de habitantes de calle en el Centro amenaza a la salud 

La aparición de los primeros casos de coronavirus en Medellín tiene al gobierno local luchando contra el reloj para mitigar la propagación del virus en el ciudad.



En menos de dos semanas, el alcalde Daniel Quintero anunció de forma gradual un conjunto de medidas que van desde la inyección de recursos para fortalecer la capacidad hospitalaria, la búsqueda de espacios para improvisar hospitales de emergencia y la ampliación de programas sociales para resarcir el daño que causará en los grupos más vulnerables la entrada en vigencia de la cuarentena nacional.

En esa lucha contra el tiempo, uno de los problemas que apareció de nuevo sobre la mesa fue la atención a los habitantes de calle asentados en el centro de la ciudad que, a pesar de la ausencia de un censo que los cuantifique con precisión y según algunas mediciones oficiales, son por lo menos 3.381.



Aunque esta población está dispersa por toda la ciudad, desde el pasado 29 de agosto de 2018 el asentamiento más grande se ubica en la carrera 54, entre las calles 54 y 57.

Una zona ubicada a dos cuadras del centro turístico de Medellín, en donde los homicidios, extorsiones, prostitución infantil y la venta y consumo de drogas ilegales hacen parte del panorama diario.



Bajo ese contexto, uno de los hechos que hoy reaparece en el centro de la discusión es un proceso judicial que inició un grupo comerciantes y ciudadanos del sector desde el pasado 16 de mayo de 2019, en el que interpusieron una acción popular para reclamar la presencia de varias dependencias del gobierno local, la Policía y la Fiscalía para controlar el orden.



Después de meses de discusiones, en los que un juzgado y el Tribunal Administrativo de Antioquia emitieron fallos en donde obligaban una intervención en la zona, este último tribunal decidió abrir un incidente por desacato en contra de las entidades demandadas el pasado 7 de febrero de 2020.

Sin embargo, lo que hasta hace dos semanas no era más que una batalla jurídica por un problema de orden público, hoy podría convertirse en una verdadera bomba de tiempo en materia de salud pública ante la llegada del coronavirus, tal como aseguran vecinos del sector.



“En los últimos meses ha habido, por lo menos, siete muertos en la zona, la mayoría producto del consumo o la desnutrición. A pesar de la cuarentena que estamos viviendo, en las noches siempre hay un desfile de gente viniendo a comprar droga. No entendemos cómo habiendo tanta prevención con la pandemia, aquí no se ha hecho nada”, denunció un habitante, que prefirió reservar su identidad para proteger su vida.



Según explican los vecinos, en el punto más congestionado del asentamiento llegan a aglomerarse entre 500 y 2.000 habitantes de calle para consumir drogas. Así mismo, aseguran que, aunque la Policía ha hecho algunas intervenciones en los últimos meses buscando incautar parte de la droga que se comercializa y permitir la entrada de brigadas de aseo, luego de su retirada, los habitantes de calle regresan y el problema continúa.

La Secretaría de Inclusión Social de Medellín, entidad encargada de liderar las intervenciones a los habitantes de calle, explicó que ante la llegada de la pandemia fueron habilitadas cinco unidades sanitarias y tres carpas para mejorar la higiene de la población vulnerable en la zona, de la que también hacen parte grupos de migrantes y residentes de inquilinatos.



Según precisó la entidad en un comunicado de prensa, también reforzó los programas de alimentación, con la repartición de 3.400 desayunos y almuerzos cada día, y fortaleció el equipo social con personal médico y 15 educadores para “acompañar a la población con pautas de protección y prevención”.



De igual forma, el Municipio calculó que durante enero y febrero, el Sistema de Atención al Habitante de Calle de Medellín había beneficiado a más de 2.471 personas en la ciudad y que, en promedio, se trasladaban entre 100 y 120 habitantes de calle de la zona hacia los denominados Centros Día, lugares en los que se concentra la oferta institucional a los habitantes de calle y se los deriva a las rutas de atención hospitalaria en caso de ser necesario.

Sin embargo, los habitantes del sector han venido documentando en varias fotografías las aglomeraciones que se presentan. Hasta la noche del pasado 24 de marzo más de un centenar continuaba en la zona sin ningún control.



Jesús Antonio Sánchez, abogado que lidera la acción popular contra las entidades locales,considera que esas aglomeraciones contrarían los decretos expedidos y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, por lo que dirigió un memorial al Tribunal Administrativo de Antioquia pidiéndole que le ordenara al Municipio una intervención de emergencia y así evitar la propagación del virus.“¿Qué se logra con que la población que goza de Derechos Fundamentales cumpla con las medidas preventivas, mientras otra sin Derechos continúa en total desprotección, deambulando por las calles”, agregó.

Acciones policiales

Consultamos con el Brigadier General Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), para conocer las acciones en materia de seguridad que está tomando la institución con esta población tan vulnerable y precisó que, hasta el momento, con los habitantes de calle no se está tomando medidas diferentes a las que se tienen con los demás ciudadanos.



Desde la institución fueron enfáticos en decir que todas las actividades y acciones que se hacen con relación a la atención a estas personas están siendo coordinadas por Secretaría de Inclusión.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur

MEDELLÍN