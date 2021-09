'Uribe quiere que volvamos a políticas de las convivir': Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se vio envuelto en otro 'rifirrafe' debido a las críticas a su administración.



Esta vez, el mandatario local respondió a lo dicho por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien en un encuentro virtual con los jóvenes del Centro Democrático de Antioquia se refirió a temas de seguridad.



(Además: Concejales de Medellín hablan del polémico viaje a México pagado por EPM)

"Si yo fuera hoy el Presidente, sin pelear con la alcaldesa de Bogotá, estaría asumiendo la seguridad de Bogotá, sin pelear con el alcalde de Medellín, estaría asumiendo la seguridad de Medellín", dijo Uribe en dicha reunión.



"Yo veo que al alcalde de Medellín no le interesa la seguridad", agregó el expresidente.



A esto, Quintero se pronunció de manera tajante ante las críticas a la seguridad en la capital antioqueña y arremetió en contra de Uribe.



(También lea: Investigan muerte de extranjero en un lujoso apartamento en Medellín)

A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad FACEBOOK

TWITTER

"A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad cuando tenemos una reducción del 40 por ciento en homicidios con respecto al Gobierno anterior y 20 por ciento en el hurto", expresó Quintero.



De igual forma, indicó que desde su administración se trabaja todos los días con tecnología, con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional para capturar a los delincuentes.



A esto, Quintero agregó: "Lo que pasa es que el presidente Uribe quiere que volvamos a la política de las convivir, los falsos positivos y la operación Orión. Eso no va a pasar en nuestra administración”.



(Le puede interesar: A deportista olímpica de tiro le robaron su pistola en Medellín)



Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) revelan que, en 2019, del primero de enero al 16 de septiembre en Medellín se registraron 466 homicidios.



En ese mismo periodo de tiempo de este año, la cifra es de 286 muertes violentas. Una diferencia de 180 casos.



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Abogado de Enrique Vives niega que estén dilatando el proceso



- Primeras pistas tras el crimen de un médico de 28 años en Cartagena



- Comandante de la Policía, a responder por choques con indígenas en Valle