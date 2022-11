El Centro Democrático alista motores para lo que serán las elecciones regionales del próximo año. Por eso, este domingo, 7 de noviembre, el partido, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, realizó un diálogo ciudadano en el barrio Villa Guadalupe, en la comuna nororiental de Medellín.



En medio del encuentro, en el que participaron varios líderes regionales del partido, Uribe le lanzó varias pullas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Vale la pena recordar que el Centro Democrático encabeza la oposición al mandatario desde el concejo y otros escenarios de la opinión pública.

"Voy a hablar con toda franqueza y desde el alma. No dejemos que Medellín se siga convirtiendo en una ciudad que prostituya a las niñas y a las adolescentes. El estudio, los valores de familia y el emprendiemiento tienen que ser el camino para que no siga eso que vemos en algunos sitios de Medellín", dijo el exmandatario al referirse a la problemática de las explotación sexuales de menores de edad.



Y sobre los problemas de la ciudad agregó: "No más robo en Medellín. No puede ser que se roban la ciudad y a las niñas el camino que les dan es el de la prostitución. Acá lo que tenemos es que reorientar la ciudad, en educación y recursos, que las niñas encuentren un gobierno local que sea capaz, con los dineros de Empresas Públicas, de apoyarlas y desempeñarse en oficios que les den ingresos".

En Medellín crece la queja ciudadana por tragedia social de:



Abuso y prostitución de menores y de adolescentes;



Turismo de prostitución;



Expansión del consumo de Tusi o cocaína rosada, especialmente entre jóvenes.



También lo confirman de otras ciudades colombianas. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2022

Además, Uribe mandó una pulla que Quintero respondió. "No necesitamos alcaldes peleando en el Twitter, necesitamos alcaldes resolviendo los problemas de la comunidad", expresó el expresidente.



Frente a esto, el alcalde publicó en Twiiter: "Cuánto les duele que denunciáramos lo de Hidroituango, UNE, Orbitel, Bonyic y Antofagasta. Querían un Alcalde calladito y obediente que les dejara hacer todas sus vueltas. Uno bien 'formalito' como los anteriores. Aquí no fue".



Y en otro trino, añadió: "Medellín será el corazón de la estrategia de Uribe. Tratará de ganar a toda costa para luego ir por el Gobierno nacional y revertir los cambios sociales que pueda hacer Petro".

Medellín será el corazón de la estrategia de Uribe. Tratará de ganar a toda costa para luego ir por el gobierno nacional y revertir los cambios sociales que pueda hacer Petro. pic.twitter.com/ombsUohUfp — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 7, 2022

En el encuentro, además, el mandatario confirmó que el Centro Democrático llegará con un candidato de coalición para la alcaldía de Medellín en las próximas elecciones.



“El partido está construyendo un programa que estamos construyendo desde la base y lo presentaremos a quien sea candidato y le pediremos examinarlo y respetarlo”, dijo Uribe en declaraciones citadas por la revista Semana.



Además, señaló que el programa se llama 'Escuchando a Medellín' y que el día que haya un candidato le pedirán estudiarlo.



MEDELLÍN