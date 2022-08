El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó estar de acuerdo con la venta de acciones de EPM en UNE, propuestas que la misma Alcaldía de Medellín impulsa para que sea aprobada en el Concejo de la capital antioqueña.

A través de su cuenta de Twitter, el exsenador del Centro Democrático, exhibió una carta de 10 puntos en donde manifiesta su interés por dicho proceso.

EPM, Une, Millicom

Venta para Inversión, vigilada y definida con la academia pic.twitter.com/JQLXeEw7dW — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2022

Uribe Vélez solicita celeridad en este movimiento, pues no queda mucho tiempo. No obstante, el Concejo de Medellín no se ha puesto de acuerdo para la jornada que decida si se aprueba o no dicha venta de acciones.



Le puede interesar: Holandeses muertos en Cartagena: así va la investigación del caso

En mayo del 2021 se presentó un Proyecto de Acuerdo en el que EPM le pedía autorización al Concejo para vender dicha participación accionaria, algo que no llegó a votación por la falta de información, como por ejemplo el valor que tendrían dichas acciones.



Pues bien, este año la discusión se reactivó en la corporación y esta vez EPM sí entregó una cifra en la que se valora su participación accionaria, la cual estimó entre 2,3 y 2,8 billones de pesos.



“Para adelantar la valoración de UNE e Invertelco, la banca de inversión BTG Pactual estuvo acompañada por las empresas Altman Solon (asesor estratégico-mercado), Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (asesor legal) y PwC -PriceWaterhouseCoopers- (asesor financiero-tributario), organizaciones con amplia experiencia, reconocimiento y rigurosidad técnica en cada uno de sus campos. En el modelo de valoración se consideró la visión de futuro tanto del negocio de las telecomunicaciones, como de las condiciones específicas de UNE e Invertelco”, aseguró EPM.

Lea también: Este sería el futuro del emprendimiento de la repostera barranquillera fallecida



El político antioqueño aseguró que el socio extranjero Millicom tiene el control de la empresa, por lo que EPM tiene hasta agosto del año 2024 para vender su participación a este privado.



“Millicom no tiene interés en vender o transferir el control de la sociedad en Colombia (…) Millicom pagó, y EPM recibió, una adecuada compensación por la prima de control de la sociedad”, dice un documento entregado por la empresa al Concejo.

Sin embargo, en dicho documento, Millicom también indicó que la empresa está dispuesta a negociar la ampliación de la cláusula de protección al patrimonio, la cual vence en agosto de 2024.

Además: Montañista paisa murió durante ascenso al Nevado del Tolima



Si esta negociación se logra, el Proyecto de Acuerdo se retiraría, pues ya dicho trámite lo tendría que hacer la próxima alcaldía.



De no lograrse, EPM queda ajustado en los tiempos, ya que según la empresa, en caso de aprobarse la venta, el proceso podría durar hasta dos años, tiempo justo en el tiempo en el que se vence la cláusula.

"Una opción para resolver el impasse sería destinar el producto de la venta a una inversión de EPM o a apalancar inversiones en curso, con un fondo especial debidamente vigilado. También con ayuda de la academia para definir la

inversión", indica Álvaro Uribe en el documento.

MEDELLÍN