El rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por cuenta de acusaciones mutuas por la gestión de recursos públicos en la capital antioqueña no para. Una nueva declaración de Uribe avivó la 'tiradera' que ya ajustó varios días.



Este domingo, 24 de septiembre, el líder del Centro Democrático habló en un evento político en Medellín con el concejal Sebastián López sobre lo sucedido la semana pasada en el concejo, cuando el corporado protagonizó un fuerte cruce verbal con el mandatario local en plena rueda de prensa.

El concejal López le contó a Uribe, en plana tarima y con micrófono en mano, lo que sucedió aquel día. "Cuando yo escuché que (Quintero) empezó a maltratar a los concejales, empezó a maltratar el Centro Democrático dije 'esto no más' y suspendí la rueda de prensa. Le dije que respetara al concejo y sentí todo lo que Medellín le quería decir en la cara a ese señor", narró el corporado.



En ese momento, el expresidente le quitó el micrófono y le preguntó: "¿Usted no templo? ¿Quién fue el que tembló?". Hay que recordar que en medio de la discusión con Quintero, López le gritó al alcalde que no temblara a lo que este le respondió "Pa' no pegarle hijueputa".

—No temblamos, pero el espíritu estaba hirviendo, presidente —dijo el concejal.



—¿Pero quién fue el que tembló? —insistió Uribe riéndose.



—Ese muchacho no hacía sino hacer así —respondió López mientras mostraba su mano temblando.



"Ese muchacho está muy joven para tener mal de San Vito", agregó Uribe. Ahí el concejal empezó a explicar que le reclamó a Quintero por la plata de la ciudad y de los diferentes proyectos de su administración.



"Cuando yo le dije eso se empezó a descontrolar, cuando lo vi así le dije no tiemble y ese muchacho se descompuso y la salió su esencia", contó López, quien en entrevista con EL TIEMPO dijo la semana pasada que duda de la capacidad emocional del mandatario para gobernar.



"Usted fue muy justo con él. Le debió preguntar si no se había hecho tratar de los médicos el mal de San Vito que es ese temblor", chistó Uribe y López puntualizó: "Lo que pasa es que me parece más grave la patología del que es mitómano, realmente cuando le reclamamos ese muchacho sintió que Medellín estaba encima de él".

Este es el momento en que se presentó el rifirrafe entre Sebastián López y Daniel Quintero. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que ha dicho Quintero?

En entrevista con EL TIEMPO y a lo largo de la semana pasada, el alcalde Quintero aseguró que Uribe estaría detrás de un supuesto 'cartel de los 20 billones' con el que se habrían robado recursos públicos de la ciudad.



El mandatario dijo que "en Colombia, una de cada dos veces parece Álvaro Uribe" y que en Medellín pasaba lo mismo con supuestos casos de corrupción. También señaló que el año pasado, durante la discusión de la venta de Tigo-UNE "Hubo una llamada de Álvaro Uribe Vélez, incluso un trino, (que) hace que los concejales cambien de opinión después de un esfuerzo largo explicándoles por qué el único que ganaba allí era Millicom".



"Apareció Uribe para defender a Millicom, una empresa extranjera. Uribe también fue el que hizo lo de Telecom, el que está metido en un montón de cosas acá. La responsabilidad que le cae a él es política. A los concejales que votaron les cae una responsabilidad fiscal, por eso hay una demanda en la Contraloría", dijo Quintero.

Uribe, por su parte, salió a defenderse ese mismo día a través de otro acto político, esta vez en Bogotá. "Ahora parece que soy el ladrón de Medellín. He manejado los recursos públicos con pulcritud absoluta y con austeridad", empezó por decir el líder del Centro Democrático.



"Pienso en aquella querida ciudad donde nací y contribuí al metro, a los túneles, todo con honorabilidad, a las dobles calzadas, a la represa de El Peñol, hice siempre por la administración pública un paso realizador y honesto", agregó.



"Ahora dicen el ladrón de Medellín ¿Saben por qué? Porque esa es la respuesta que tienen a una pregunta que yo he hecho", dijo Uribe.



