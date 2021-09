Nuevo round: Álvaro Uribe demandó a la Alcaldía de Medellín

Tras la ola de críticas y acusaciones de las últimas semanas vía Twitter entre Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ahora el expresidente anunció que denunció a la Alcaldía de Medellín ante la Fiscalía General de la Nación.



Según Uribe, la administración de Quintero está empañada en varios hechos de corrupción que afectan a la capital antioqueña.



(Le puede interesar: Hallaron a dos bebés abandonados en una casa de Puerto Berrío, Antioquia)

“Procedo como simple ciudadano de esta comarca, que tengo esfuerzos de servidor público vinculados al Tren Metropolitano; a la Hidroeléctrica del Peñol; al Aeropuerto José Maria Córdova; a los túneles viales; a las autopistas que hoy avanzan en Antioquia, en la compañía del exministro Andrés Uriel Gallego y de la Cámara de Comercio de Medellín”, escribió Uribe en un comunicado.



(Además: Choque de Álvaro Uribe y Daniel Quintero por seguridad en Medellín)

Denuncia a la Alcaldía de Medellín ante la Fiscalía General de la Nación pic.twitter.com/rQ0JjUKc2R — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 22, 2021

(Le sugerimos leer: Denuncian mal procedimiento en hoteles con pacientes de cirugías plásticas)



“Esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado y de palabra. Denuncio esta corrupción porque en mi vida pública he manejado con absoluta transparencia los recursos del Estado, y he sido honrado en mis actividades particulares”, agregó en el comunicado.



Hasta el momento, el alcalde Daniel Quintero no se ha pronunciado por esta denuncia.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

- Neiva celebra el Festival de la Empanada



- Covid-19: Colombia reporta 44 muertes y 1.581 nuevos casos



- Video: así fue el ingreso de Enrique Vives Caballero a cárcel de Cartagena