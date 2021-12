Artesanas, las creadoras de los famosos alumbrados navideños de Medellín

Por las manos de Lina Marcela Durán han pasado miles de figuras de los alumbrados de Medellín y otros municipios antioqueños. Ella lleva 16 años continuos creando estas representaciones navideñas.



“Me encanta hacer las figuras grandes, las más complicadas porque, para gloria de Dios, me dio esa habilidad de ponerle mi toque. Yo digo que todo tiene un toque y a mí me encanta poner el mío. Yo soy la de malla, soy la que le da la horma a la figura, he hecho cosas extraordinarias y divinas”, dice con orgullo.



Aunque pocos lo crean, la fabricación de los famosos alumbrados de Medellín y Antioquia toman todo el año. Sin embargo, por esta época, las madres cabeza de familia, en su mayoría, y los hombres que se encargan de esta labor trabajan hasta doce horas diarias en lo que llaman la “temporada alta” porque todo tiene que estar listo para el 3 de diciembre, día en que se encienden las luces navideñas en la capital antioqueña.



A Lina ya no le estresa el tiempo, se empeña mejor en hacer un buen trabajo. Muy distinto como cuando fue su primer día de trabajo.



“Yo no era capaz de doblar el papel, se me dificultaba de una manera aterradora, era con los dientes, las manos, con las rodillas, temblaba, sudaba. Dije, ese día renuncio, no fui capaz. Me fui derrotada para mi casa, lloraba”, recuerda.



Pero aprendió y hoy es toda una experta y así lo demuestra en la bodega que EPM (Empresas Públicas de Medellín) dispuso en el barrio Simón Bolívar del municipio de Itagüí al sur del valle de Aburrá en donde se elabora todo para la Navidad paisa.



Allí, por ejemplo, hizo un niño que sostiene una regadera rociando con agua unas flores que este podrán apreciar los visitantes. “Esta es una de mis obras de arte, también está el libro portón que estará en Parques del Río, una obra de arte mía y es inmenso”, comenta.



Lina Marcela Durán trabajando en una de las figuras. Foto: Jaiver Nieto

Esas figuras de las que ella habla hacen parte de las 26 mil elaboradas a mano este año y que tienen ocho millones de bombillas LED, elaboradas además con seis toneladas de papel metalizado, 680 kilómetros de manguera luminosa LED y 180 toneladas de hierro, entre otros elementos, que han sido montados en diversos espacios de Medellín desde los últimos tres meses.



La temática de este año está inspirada, según EPM, en la vida, las tradiciones, la familia y los sueños.



“Esto es un trabajo realmente manual, hermoso, y esto nos debe enseñar a valorar cada pieza que se ve. Ahí hay un trabajo de artistas y artesanos que nos hace sentir muy orgullosos. Medellín es la capital latinoamericana de la luz y los alumbrados”, dijo Daniel Quintero, cuando se hizo la presentación Este contrato entre la Alcaldía de Cartagena y EPM también contempla el alquiler y montaje del Alumbrado Navideño para uso y disfrute de los cartageneros y turistas.



Y es que cada año se exalta la labor de las artesanas, como Claudia Elena Zuleta, quien lleva 17 años en esta labor. “Orgullosa sí me siento porque es una alegría inmensa pensar en todas las personas van a apreciar esa magia, este color, con una temática que se hace cada año y la cual representa mucho a nosotras las artesanas y estar participando en ellas cada año”, dice.



Ese trabajo de Lina y Claudia y los demás artesanos estarán en Parques del Río (entre Plaza Mayor y el barrio Conquistadores), Avenida La Playa, Tranvía de Ayacucho, Junín, Plaza Botero, la carrera 70, el Parque Norte, Avenida Las Palmas, parques de algunos barrios y en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas. Estarán encendidos entre el 3 de diciembre y el 10 de enero, de 6:00 p.m. a 12 de la noche, excepto el 24 y el 31 de diciembre.



Esta es una de las figuras navideñas de este año. Foto: Jaiver Nieto

Otros municipios con alumbrado de EPM

El alumbrado de Medellín cumple 54 años este 2021 pero no es exclusivo de la capital antioqueña pues desde hace nueve años EPM realiza el concurso ‘Encendamos la alegría’ en el que premia a 14 municipios antioqueños con kits de luces y figuras propias de esta época.



Los ganadores de este año son Liborina, Frontino, Giraldo, Santo Domingo, Vegachí, Puerto Berrío, Caracolí, El Peñol, Granada, Donmatías, Betulia, Arboletes y Copacabana. Además del corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia).



De otro lado, este año Cartagena también tendrá su alumbrado ‘made in Medellín’. Bajo el concepto ‘Cartagena brilla con tu luz’, 2500 figuras iluminarán las noches de esta ciudad en 47 sectores como calles, plazas, monumentos históricos y sitios emblemáticos. Esto se logró con un contrato entre la alcaldía y EPM.



