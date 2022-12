Cuando iniciaron los trabajos para la elaboración de las figuras de los alumbrados de este año, a Flor María Velásquez, de 52 años, se le hicieron familiares los personajes.



Meses atrás había visto la película de Disney 'Encanto' con su nieto de 3 años y ahora era ella la encargada de darle luz a Bruno, la abuela y los demás miembros de la familia Madrigal que adornarán las calles de Medellín hasta el próximo 15 de enero.

Flor María empezó a trabajar en la elaboración de alumbrados hace 22 años. Le dijeron que no era necesario ser muy estudiada para entrar a la cooperativa y a ella la vincularon inmediatamente.



Desde entonces, año a año, aporta su granito de arena para hacer realidad las figuras que miles de personas salen a visitar en las fiestas decembrinas. La navidad que más recuerda es, precisamente, la última en que los alumbrados estuvieron en el río Medellín.



"Hubo un tiempo en que mi esposo también trabajaba; pero en el montaje, el río se nos llevó los paraguas. No sé si se acuerda de eso. Mi esposo se tiró a salvarlos. Eso me marcó mucho porque yo decía 'es tanto el amor y el sentido de pertenencia que tenemos por estas figuras que no importaba lo que pasara después'", comenta la mujer.



A ella le duele que la gente dañe los alumbrados y no los cuiden. "Eso costó esfuerzo, pero también es porque uno lo coge como propio, por la magia, por el amor, por la forma en que se elaboran y por todo lo que significan", dice.



Y agrega: "de alguna forma, despierta muchos sentimientos, no solo en nosotros, sino en todas las personas. Siempre nos juntamos con la familia, los amigos y los compañeros para ir a ver alumbrados. Es un llamado al amor, a la unión y a la Paz".



Son 123 mujeres cabezas de hogar que en un taller de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, elaboraron más de 32 mil figuras inspiradas en la película de Disney 'Encanto' que este año adorarán durante poco más de un mes las calles de Medellín.

Hoy se encienden los alumbrados navideños de Encanto en Medellín, a las 6 de la tarde. Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ - CEET

Los alumbrados están inspirados en la película ENCANTO Foto: EPM

El trabajo nunca para y desde principio de año las mujeres recuperaran las luces y mangueras del diciembre anterior para reutilizarlas al siguiente. En junio se definen la figuras e inicia su diseño y elaboración que sigue hasta su montaje.



En 70 espacios de Medellín se instalarán los personajes, escenarios y figuras representativas de la cinta de Disney que estuvo inspirada en la cultura y naturaleza colombiana. Para este año se necesitaron 10 millones de bombillas LED y 750 kilómetros de manguera para darle vida a las calles de la ciudad.



Desde el 7 de didiembre, el río Medellín se iluminó con el paseo de 13 barcazas, de 7 metros de alto, 16 de largo y 5 metros de ancho, que 'recorren' el tramo entre el puente Guayaquil y San Juan. En parques del Río se ve la casa de la familia Madrigal y las puertas de todos sus integrantes. Y el edifico EPM ofrece el show "La vida" con agua, luces y colores.



A estos lugares que desde la noche de velitas se iluminaron, se suman el cerro Nutibara, parque Norte, la avenida La Playa, la Oriental, Junín, el parque de los Pies Descalzos y el de los Deseos. Además de los 16 parques de cada comuna y los 5 corregimientos de Medellín.



Claudia Elena Zuleta, de 57 años, trabajó en una fábrica de confecciones antes de ingresar al taller de alumbrados. No tenía mucha experiencia, pero eso la ayudó a adquirir habilidades para trabajar con las manos.



Fue una amiga la que le dijo que mandara la hoja de vida y desde entonces ya han pasado 18 navidades en las que ha puesto su granito de arena para iluminar las calles de Medellín durante el último mes del año.



"Cuando llegué al taller, personas que ya estaban laborando allí me enseñaron. Cada año van ingresando personas nuevas y el personal anterior le va enseñando a los que llegan. Así vamos adquiriendo experiencia. Al principio es un poquito difícil, pero se logra aprender hasta el día de hoy que ya he vivido una experiencia bonita", cuenta Zuleta.



Para ella, el momento más retador en sus años de experiencia, sin duda, fue la pandemia por el Covid - 19. "Pensamos que no íbamos a volver. Se nos acabó el empleo, así como se nos acabó la magia. No sabíamos si íbamos a continuar", dice la mujer.



Luego de tres meses de incertidumbre, volvieron con todos los protocolos de bioseguridad. "Hasta las cosas más difíciles de la vida se superan". Y hoy hacen realidad uno de los alumbrados históricos de la ciudad.



La magia volvió, como cada año, a las calles de la Medellín y esta vez bajo el sello de Disney, a la colombiana, con la cinta 'Encanto'.





SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR MEDELLÍN