Altavoz Fest 2023: programación y agrupaciones que encabezarán el festival en Medellín

El 9 y 10 de diciembre, un grupo de 70 artistas se reunirá en tres ubicaciones emblemáticas: Parque Lleras, Parque de las Luces y el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, para participar en el evento Ciudad Altavoz.

Este evento es crucial para seleccionar los artistas locales que se presentarán en el reconocido Festival Internacional Altavoz. La programación incluirá siete géneros musicales diferentes, organizados por días y escenarios.



Este año, Altavoz celebra su 20º aniversario. La edición anterior del festival atrajo a más de 50.000 asistentes. Con estas cifras, se anticipa que Ciudad Altavoz será un evento destacado, marcando el inicio de las celebraciones con una vibrante atmósfera musical.



Entre los nombres destacados se encuentran Testament, Los Cafres, 2 Minutos, y ZPU. La lista continúa con una variedad de actos como Delfina Dib, La Garfield, y Frank Sinatra, junto con una mención especial a las Mujeres Raperas de Medellín y el proyecto Sin Pudor. Julio Victoria Live Band, Frankie Ha Muerto con la Orquesta Sinfónica Juvenil, y la Red de Músicas de Medellín también están incluidos, seguidos de Oh'laville y Velandia y La Tigra.



El coro Escucha con el Alma y Loko Kuerdo son parte de la alineación, así como La Cordillera, Terlete, AfropicUp, y Gua-Ska. Adicionalmente, artistas como Adivarius, T-Machines, Athemesis, Metrallo, O.D.I.O., Los Malkavian, No Señal, y La Perrera se presentarán. Se mencionan también Ahora o Nunca, En Contra de Todo, Ground of Chaos, y Estado de Inconsciencia, con la inclusión de El Wits y Mr. More.



El evento contará con la participación de Da Flava, Don Pini, y Clandestino, seguidos de Violín Rock, Gary Voiqueta Espacial, Canecas Boys, y Eva Peroni. Finalmente, se listan Gladkazuka, Pavlo, y Maestro de Escuela como parte del cartel musical.



Esta es la programación para el sábado 9 de diciembre

El primer espectáculo comenzó a las 2:00 p.m. con la presentación de Maestro de Escuela, seguido por Estado de Inconsciencia a las 2:45 p.m. La tarde avanza con Ground of Chaos a las 3:30 p.m. y En Contra de Todo tomando el escenario a las 4:15 p.m.



A las 5:00 p.m., el público podrá disfrutar de Ahora o Nunca, y posteriormente a las 5:45 p.m., Los Malkavian harán su aparición. O.D.I.O. está programado para las 6:30 p.m., y uno de los actos más esperados, 2 Minutos, tocará a las 7:20 p.m.



La música continúa con Violín Rock a las 8:35 p.m. y Adivarius a las 9:20 p.m. Cerrando la noche, T-Machines se presentará a las 10:05 p.m., y el acto final, Testament, subirá al escenario a las 10:55 p.m. Este itinerario proporciona a los asistentes una diversidad de géneros y estilos musicales, prometiendo un evento lleno de energía y entretenimiento hasta el final de la noche.

CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO