El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a la polémica que protagonizó el senador por el Pacto Histórico Alex Flórez, quien borracho intentó agredir a un policía en la madrugada de este viernes en Cartagena.



Quintero y Flórez son muy cercanos, motivo por el cual el alcalde de Medellín decidió referirse al tema a través de su cuenta de Twitter.



"Comportamiento de mi amigo Alex Flórez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la fuerza pública. Todos debemos ser ejemplo", trinó el mandatario local.



La polémica, según versiones de las autoridades, se originó porque el congresista intentó ingresar con una persona no registrada a un hotel y, cuando le dijeron que debía realizar el registro, este perdió el control.



Senador Alex Flores del pacto histórico, borracho agrediendo la policía, el circo todos los días trabajando, pero de gobernar hasta hoy nada. pic.twitter.com/tYIxEx3g6l — Él profe Antisocialismo.🫡 (@Rodriaguaclara) September 2, 2022

Por es razón, las autoridades se desplazaron hasta el lugar y fue allí cuando intentó agredir a los uniformados a quienes, incluso, tildó de asesinos. Todo quedó registrado en videos.



"Aquí los cartageneros como tú se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Son unos irrespetuosos, violadores de derechos", dice Flórez.



De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

Pero esto no paró ahí. Al dar explicaciones a medios de comunicación por lo sucedido, aseveró que fue elegido como congresista para hacer las leyes y no para dar ejemplo con respecto a su comportamiento.



Sin embargo, horas más tarde publicó un comunicado en el que reconoció su error y afirmó lo siguiente: "de nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir".



