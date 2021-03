'Se dio el primer paso en la justicia': víctima de Alex Cruz

Después de conocer que Daniel Alexander Buitrago Cruz, el fotógrafo conocido como Alex Cruz, fue enviado a prisión en la noche de este martes por presunto abuso sexual, Diana Quiros, quien lo denunció, aseguró que es el primer paso para que haya justicia.



""Defendiendo lo indefendible". Hoy se dio el primer paso en la justicia, declaran detención preventiva en establecimiento carcelario para Alex Cruz", aseguró Quiros en su cuenta de Facebook.



Cruz fue capturado en la mañana de este lunes en el sur de Bogotá después de que Quiros lo denunció por abuso sexual.



Y fue enviado a la cárcel en la noche del martes por un juez de control de garantías, quien acogió la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que el fotógrafo es un peligro para la sociedad.



El ente investigador le imputó al fotógrafo el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado. Según la Fiscalía, Cruz debe ser condenado hasta a 16 años de cárcel. Sin embargo, Cruz no aceptó lo cargos.

En la audiencia se conoció que Cruz tiene dos denuncias, una por violencia intrafamiliar, en 2010, y la otra por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en 2012.



De otro lado, una de sus exparejas presentaría una denuncia contra el fotógrafo por violencia de género.



Cuando Quiros denunció a Cruz públicamente en un video que difundió en redes sociales en jueves 4 de marzo, aseguró que pese a la tristeza y a la humillación, ella no podía permitir que el fotógrafo, quien se especializó en fiestas de 15 años y matrimonios, abusara sexualmente de otra mujer.

"Es una situación muy triste. Es muy humillante para mí, para mi familia, incluso para las doctoras. Pero yo no puedo permitir que esto le pase a alguien más, no puedo estar tranquila si sé que él está por ahí acercándose a niñas, a quinceañeras tomándoles fotos, y saber que esto le puede estar pasando a cualquiera", dijo Quiros en el video que dura un poco más de cinco minutos.



Por esto, afirmó que "si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer".



La denuncia

En la denuncia, Quiros contó que viajó a Bogotá para después desplazarse hacia Villa de Leyva, Boyacá, con el objetivo de trabajar en una boda con Cruz.



Esto fue el viernes 26 de febrero y, aunque en sus planes estaba quedarse en un hotel, Cruz le ofreció una habitación en el apartamento de su hermana.



Sin embargo, esto fue un engaño y terminó sola en el apartamento con Cruz. En ese momento, no le vio nada malo, pues "tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente", relató la fotógrafa.



Quiros cuenta que estaban tomando cerveza y Cruz comenzó a preparar unos alimentos, pero de un momento a otro perdió la conciencia. Dice que tiene un lapsus entre las 11:30 de la noche y las 2 a. m.



"Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando", aseguró Quiros.



La mujer estuvo hospitalizada dos días y en los exámenes médicos, además del abuso sexual, se evidenció que fue drogada.



En el video, también, aseveró que una mujer "debería tener derecho y libertad de estar en cualquier lugar del mundo en compañía de la persona que sea sin sentir miedo, sin ser violentada, sin pensar que el que tiene al lado la va a lastimar, porque no puede ser que este tipo de actos se vean justificados porque uno como mujer confió".



