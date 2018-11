¿Cuáles son las alertas que hay sobre Hidroituango y las comunidades?

Aunque EPM indicó que la entrada en operación del vertedero, el pasado domingo 4 de noviembre a las 4 p. m., reduce casi a cero los riesgos de una avalancha que afecte a las comunidades aguas abajo, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) indicó que se mantiene la declaratoria de calamidad pública y las alertas para las poblaciones ubicadas río arriba y abajo del proyecto.

Juliana Palacio, directora del Dapard, explicó que en la última reunión extraordinaria del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo se tomó la decisión de no levantar las alertas, en vista de que en un estudio presentado por la Universidad Nacional se evidencia que no hay una evaluación del riesgo como tal del proyecto.



"Se hace una subestimación de los posibles escenarios de riesgos, por lo cual aún no tenemos el control, como gestión del riesgo, sobre lo que puede suceder con las comunidades aguas abajo y arriba. Hasta que Hidroituango no tenga el control total del proyecto, hay peligro con los túneles, que aún se pueden destaponar, no podemos subestimar eso", añadió la funcionaria.

Al respecto, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, sostuvo que cada municipio está informado permanentemente sobre el caudal del río Cauca aguas arriba y abajo, por si en algún momento hay que declarar alerta, pero aclaró que hay tranquilidad.



Explicó que en el sector de Valdivia, la localidad más cercana al proyecto aguas abajo, el caudal del río Cauca está llegando en 1.300 cúbicos por segundo, lo que es normal en esta temporada del año.

Lo que sigue tras puesta en marcha del vertedero

Vale recordar que el vertedero tiene cuatro compuertas radiales, de 15,4 metros de ancho por 19,5 metros de alto, a través de las cuales pasa el agua para llegar a un pozo de aquietamiento, de donde se incorpora al cauce normal del río Cauca. Sin embargo, en esta primera fase solo se abrió una de dichas compuertas, específicamente la izquierda. Asimismo, por allí están vertiendo 250 metros cúbicos por segundo, que se suman a los 750 que están saliendo de casa de máquinas.



Personal técnico mantiene evaluaciones constantes del comportamiento de la presa, el vertedero y los túneles. Este proceso seguirá durante la temporada de invierno. Una vez finalice y se hayan verificado varios factores fundamentales, se podrá tomar la decisión de cerrar casa de máquinas, para que el agua no siga fluyendo por allí y tener certeza del estado en el que se encuentra.

Para cerrar el paso de agua por casa de máquinas una de las condiciones es tener operando el vertedero, pero también hay que observar cómo se comporta la presa y el vertedero mismo FACEBOOK

TWITTER

Aunque aún EPM no ha entregado una fecha en la que este proceso se dará, ese será un paso clave para recuperar el proyecto hidroeléctrico, tal vez el más importante.



"Para cerrar el paso de agua por la casa de máquinas una de las condiciones es tener operando el vertedero, pero también hay que observar cómo se comporta la presa, el vertedero mismo y el funcionamiento de las compuertas al cerrarlas a ese nivel del embalse. Decisiones que se toman día a día para seguir adelante con el proyecto", indicó la empresa en un comunicado.



Mientras tanto, se mantienen obras para el reforzamiento de la prensa con la pantalla flexible en cemento bentónico, que dará garantía de mayor impermeabilidad a la presa y se estima que su construcción termine a finales de 2018. También se trabaja en el taponamiento de los túneles y la estabilización de la montaña.



MEDELLÍN